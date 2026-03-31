El partido entre Jamaica y la República Democrática del Congo definirá esta tarde a uno de los últimos clasificados al Mundial de 2026, y por segunda vez en una semana, también pondrá a prueba la paciencia de los miles de aficionados que intentarán llegar al Estadio AKRON de Guadalajara para ser testigos del partido. Ante ello, las autoridades ya anunciaron que habrá cierres viales, operativos y alternativas de transporte gratis para llegar al lugar.

Cómo llegar al Estadio AKRON para Congo vs Jamaica - Alternativa GRATIS

Para evitar complicaciones, la Policía Vial recomienda utilizar el transporte público, especialmente el sistema Mi MacroPeriférico, que cuenta con estaciones cercanas al estadio y conexiones con otros sistemas como las líneas 1 y 3 del Tren Ligero, la línea 4 en el sur y el Macrobús de la Calzada Independencia.

Otra opción disponible será el servicio Ride al Estadio, que, al igual que como operó para el duelo Jamaica vs Nueva Caledonia el pasado jueves, ofrecerá transporte gratis desde distintos puntos de la ciudad, aunque en los siguientes horarios:

Lugar de salida | Horario

Plaza del Sol: 12:45 horas

Gran Plaza: 12:50 horas

Plaza Galerías: 13:00 horas

Titanes: 13:15 horas

El operativo vial en el AKRON

La Policía Vial informó que desplegará un operativo especial en los alrededores del Estadio AKRON, donde el encuentro se disputará hoy 31 de marzo a las 15:00 horas. Se prevé que desde el mediodía comenzarán afectaciones en la circulación, por lo que se recomienda salir con tiempo.

Entre los principales cambios destacan el cierre del ingreso Siglo XXI, así como la habilitación de accesos diferenciados: los aficionados deberán ingresar por el Circuito JVC, mientras que quienes cuenten con palcos tendrán acceso por Avenida del Bosque.

Además, las autoridades implementarán carriles de contraflujo en Avenida del Bosque para facilitar tanto la llegada como la salida de los asistentes. De acuerdo con el comisario Jorge Alberto Arizpe, estos ajustes también permitirán desahogar el tráfico hacia vialidades clave como Aviación y Vallarta, dos de las rutas más utilizadas en la zona.

Congo vs Jamaica: lo que está en juego

En el aspecto deportivo, el partido de esta tarde corresponde al repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026. Jamaica logró su lugar en la final del minitorneo de la FIFA después de vencer por 1-0 a Nueva Caledonia, con un gol de Bailey Cadamarteri tras un error del arquero rival. Ese partido también se disputó en el Estadio AKRON.

En tanto que República Democrática del Congo avanzó directamente a esta instancia gracias a su posición en el ranking FIFA, luego de eliminar a Nigeria en penales en la confederación africana.

El equipo congoleño busca volver a una Copa del Mundo después de más de 50 años, ya que su única participación fue en Alemania 1974, cuando competía como Zaire.

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