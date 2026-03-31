La reinauguración del Estadio Azteca, ahora Banorte, fue el momento perfecto para que Isaác Brizuela, exjugador de las Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana (durante la gestión de Miguel Herrera), diera muestra de los productos de su emprendimiento en las gradas del renovado recinto: marquesitas. ¿Las conoces?

¿Isaac Brizuela vendiendo marquesitas?

El mundialista en Brasil 2014, bajo el mando de Miguel "Piojo" Herrera, sorprendió a propios y extraños al reaparecer en las gradas del Coloso de Santa Úrsula para "debutar" como vendedor de marquesitas.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al exfutbolista ofreciendo el tradicional postre mexicano durante el encuentro ante los lusos. El negocio, según se ha mencionado, fue iniciado por Brizuela de manera paralela a su carrera profesional en las canchas.

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La empresa en la que participa Brizuela, denominada "Marquesitas Las Originales", ha logrado posicionarse con fuerza en distintos eventos deportivos, teniendo presencia en partidos de Chivas, Rayados de Monterrey y ahora también en encuentros de la Selección Mexicana. Pero, ¿qué son las marquesitas?

Las marquesitas, un postre mexicano con sabor a Yucatán

De Mérida, Yucatán, para el mundo. Las marquesitas son un postre típico del estado peninsular de México que complace a todos los paladares por su versatilidad .

De manera popular, se cree que la creación de las marquesitas ocurrió luego de que un heladero tuvo que idear la forma de seguir teniendo ventas durante la época de frío. Utilizó, se dice, los mismos ingredientes que los barquillos para nieve para reinventar su negocio.

Preparó una mezcla similar a la que se emplea para hacer crepas y también la colocó sobre una plancha, pero, en lugar de doblar, enrolló la capa de masa ya cocida, dando como resultado un crujiente e innovador "cono" de nieve.

Pero allí no termina la magia del típico postre, pues el relleno es clave para disfrutarlo. Aunque puede ser acompañada con cualquier mermelada, fruta o hasta opciones saladas, la marquesita va tradicionalmente rellena de queso de bola (también conocido como queso Edam). ¡El límite está en tu paladar!

Si tienes la oportunidad de probar una, no dudes en hacerlo y descubre por qué esta delicia yucateca ha conquistado a tantos.

Con información de SUN.

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