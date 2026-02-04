Tras la derrota del Chelsea contra Arsenal uno por cero el pasado 3 de febrero, los Artilleros esperan encontrarse en la Final de La Liga Inglesa (Carabao Cup) con el ganador que resulte del partido entre el Manchester City y el Newcastle . Te diremos dónde y a qué hora ver EN VIVO esta Semifinal.

El encuentro entre Arsenal y Chelsea

Kai Havertz, quien perteneció a Chelsea, fue el encargado de hundir a su antiguo equipo y proporcionar al Arsenal el pase a la Final de la Copa de La Liga. Arsenal resistió antes de anotar en el tiempo de descuento mediante el alemán para vencer al visitante Chelsea y sellar una victoria global 4-2 sobre su rival londinense.

El equipo de Mikel Arteta lidera la Premier League por seis puntos en su intento de convertirse en campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004. También terminó en la cima de la clasificación de la Liga de Campeones tras conseguir el pleno de ocho victorias.

Havertz tuvo la última palabra al aprovechar un pase de Declan Rice en un contragolpe y superar al portero Robert Sánchez para anotar. La definición no fue muy diferente al tanto que eliminó al Man City y aseguró el título de la Liga de Campeones para Chelsea en 2021 .

Para completar, los Artilleros también avanzaron a la cuarta ronda de la Copa FA.

La esperada Final

Arsenal jugará contra el Manchester City o el Newcastle en la final del 22 de marzo . El City lidera 2-0 de cara al partido de vuelta en casa este miércoles. Gran parte del trabajo duro se realizó el mes pasado al ganar 3-2 en Stamford Bridge y el partido de vuelta fue mayormente cauteloso.

Arsenal buscará su tercer título de la Copa de la Liga tras sus consagraciones de 1987 y 1993. El club ha sido subcampeón seis veces, la última ante el City en 2018.

¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs Newcastle?

Fecha: 4 de febrero

Hora: 14:00

Transmisiones: Disney+ Premium y ESPN 2

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

