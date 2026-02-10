Este martes, Pumas se encontrará con el club de la Major League Soccer (MLS) San Diego FC en el juego de vuelta de la Copa de Campeones de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. Los Universitarios están obligados a obtener un mejor resultado que en el primer encuentro de este certamen deportivo. Aquí te contamos las formas en las que los del Pedregal pueden mantener la esperanza en la competencia.

¿Qué posibilidades tiene Pumas?

Existen posibles escenarios que beneficiarían a Pumas en esta competición para llegar a los Octavos de Final, pero parecen inalcanzables luego de que en su debut contra San Diego FC fueron humillados 4-1. La afición espera que los Universitarios cambien el rumbo en la Concachampions 2026.

El conjunto auriazul debe ganar por una diferencia de al menos tres goles, pero el marcador exacto dependerá de si reciben anotaciones en contra .

Si Pumas gana 3-0

En este caso avanza directamente a Octavos de Final. El global empataría 4-4, pero el gol de visita anotado por Morales en la Ida les daría el pase.

Si Pumas gana 4-1

Habrá tiempos extra, puesto que el marcador global (5-5) y los goles de visitante (1-1) estarían igualados.

Si Pumas gana por cuatro goles o más

En caso de que esto suceda y los de la MLS no logran anotar dos tantos a su favor, clasifican directamente por marcador global.

Si San Diego anota dos o más goles

Pumas estaría obligado a ganar por una diferencia de 4 goles; San Diego tendría la ventaja del gol de visitante ante cualquier empate global.

¿Cómo se encuentra Pumas para el encuentro?

El equipo dirigido por Efraín Juárez no se encuentra en un mal sitio dentro de la tabla general del actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: ocupa el lugar número cinco con nueve puntos acumulados por nueve goles a favor y tan solo cuatro en contra .

Sumado a eso, Pumas llega de un reciente empate a dos tras el partido contra los Zorros del Atlas.

¿Cuándo y dónde ver Pumas vs San Diego FC EN VIVO en la Concachampions?

La afición espera que en esta ocasión los Universitarios sepan reivindicarse ante el equipo de la MLS. Toma en cuenta la siguiente información para disfrutar del partido.

Fecha: 10 de febrero

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

