Este martes 9 de febrero, el mexicano Donovan Carrillo llevará a cabo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Carrillo pondrá a prueba su talento y perseverancia para destacar y llevarse el oro en esta competición.

Cabe recordar que el patinador hizo historia cuando, en los Juegos de Invierno 2022 en Beijing, volvió a llevar a México a una competencia de este tipo tras 30 años de ausencia en la competencia internacional.

¿Quién es Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo es originario de Zapopan (Jalisco), nació el 17 de noviembre de 1999. Carrillo inició en el patinaje artístico a temprana edad, con solo 8 años. Su hermana mayor Dafne, influenció en él para iniciar en el patinaje artístico.

Su talento, disciplina y esfuerzo lo llevó a convertirse en el primer mexicano en 30 años en competir en este deporte en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022; asimismo, fue el primero en la historia en llegar a un programa largo (o final).

Dónde ver EN VIVO el debut de Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026

La primera prueba para Donovan Carrillo será este martes 10 de febrero en la Milano Ice Skating Arena. Comenzará a las 11:30 horas locales y podrá verse a través de ViX Premium y Claro Sports.

Fecha y hora: martes 10 de febrero, 11:30 horas

Sede: Milano Ice Skating Arena, Milán, Italia

Transmisión (canales): ViX Premium y Claro Sports

Además de Donovan Carrillo hay otros mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026:

Regina Martínez

Allan Corona

Sara Schleper y Lasse Gaxiola

Estos competidores, junto con Carrillo, lucharán por llevarse el oro en esta competición.

