Concachampions 2026: ¿Dónder ver EN VIVO los partidos del 18 de febrero?

La Liga MX sigue vigente en el actual certamen por la Copa de Campeones de la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026. Se trata de los Diablos Rojos de Toluca, el Bicampeón de la liga mexicana; la Máquina del Cruz Azul, Rayados de Monterrey, Tigres UANL y las Águilas del América.

Los equipos de la Liga MX están en la Fase de Octavos de Final, a la espera de rivales que se terminarán por definir esta semana. En lo que va de la jornada correspondiente a la Fase Regular (del 17 al 19 de febrero), Nashville SC y Los Angeles FC lograron asegurar su pase a la siguiente ronda de la Concachampions 2026. ¿Quiénes serán los posibles rivales de los mexicanos?

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de este 18 de febrero por los Octavos de Final de la Concachampions 2026?

Este miércoles se definen tres rivales para los equipos de la Liga MX. ¿Quiénes pasarán a Octavos de Final? No te pierdas los encuentros EN VIVO.

Defence Force vs Philadelphia

Hora : 17:00 horas

: 17:00 horas Transmisión: FOX One y Tubi

O&M FC vs FC Cincinnati

Hora : 19:00 horas

: 19:00 horas Transmisión: FOX One y FOX

Cartaginés vs Whitecaps

Hora : 21:00 horas

: 21:00 horas Transmisión: FOX One y Tubi

A Pumas no le alcanzó

Los Pumas, si bien derrotaron 1-0 al San Diego FC el pasado 11 de febrero, se quedaron a dos goles de igualar el marcador global (4-2) y quedaron eliminados en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 .

Rotundo fracaso de los dirigidos por Efraín Juárez: la tónica del partido fue como se esperaba: los Pumas volcados al frente y el San Diego FC esperando para atacar al contragolpe.

Los de la UNAM se adueñaron de la pelota, generaron volumen de juego y crearon constante peligro en la portería sandieguina, pero les faltó lo más importante: anotar los goles que necesitaban.

La ilusión auriazul se mantuvo hasta el minuto 95', pero cuando el árbitro central señaló la finalización, se esfumó de sopetón.

La remontada no llegó, los Pumas no pudieron conseguir la hazaña y se despidieron, prematuramente, de la Concachampions.

La afición, esa que es incondicional, pero que también es exigente, despidió a Efraín Juárez y a sus futbolistas con un fuerte abucheo al unísono. Ahora, no tienen pretextos; sólo deben pensar en competir en un torneo: el Clausura 2026 de la Liga MX. Al parecer, Pumas se convirtió en el ejemplo del famoso dicho: "el que sirve a dos amores, con alguno queda mal". ¿Lograrán llegar lejos en el certamen semestral mexicano?

