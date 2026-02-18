Miércoles, 18 de Febrero 2026

Futbol hoy 18 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este miércoles 18 de febrero de 2026 tendrá una segunda jornada en la que se escuche el himno europeo del futbol, más acción en la Copa Libertadores y otras actividades en distintas ligas del mapa.

Para que no te pierdas un segundo de la actividad de hoy, aquí está el calendario completo, ordenado por torneo y con horarios y canales para ver todos los partidos EN VIVO.

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Champions League EN VIVO

  • Qarabag FK vs Newcastle | 11:45 | FOX One |
  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen | 14:00 | TNT, HBO MAX |
  • Club Brugge vs At. Madrid | 14:00 | FOX One |
  • Bodø/Glimt vs Inter Milan | 14:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • Defence Force vs Philadelphia Union | 17:00 | FOX One, Tubi |
  • O&M FC vs FC Cincinnati | 19:00 | FOX One, FOX |
  • Cartaginés vs Vancouver Whitecaps | 21:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Levante vs Villarreal | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • AC Milan vs Como 1907 | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • O'Higgins vs Bahía | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Barcelona SC vs Argentinos Juniors | 18:30 | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |
  • Nacional Potosí vs Botafogo | 18:30 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

