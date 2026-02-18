Este miércoles 18 de febrero de 2026 tendrá una segunda jornada en la que se escuche el himno europeo del futbol, más acción en la Copa Libertadores y otras actividades en distintas ligas del mapa.

Para que no te pierdas un segundo de la actividad de hoy, aquí está el calendario completo, ordenado por torneo y con horarios y canales para ver todos los partidos EN VIVO.

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Champions League EN VIVO

Qarabag FK vs Newcastle | 11:45 | FOX One |

Olympiacos vs Bayer Leverkusen | 14:00 | TNT, HBO MAX |

Club Brugge vs At. Madrid | 14:00 | FOX One |

Bodø/Glimt vs Inter Milan | 14:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Defence Force vs Philadelphia Union | 17:00 | FOX One, Tubi |

O&M FC vs FC Cincinnati | 19:00 | FOX One, FOX |

Cartaginés vs Vancouver Whitecaps | 21:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Levante vs Villarreal | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

AC Milan vs Como 1907 | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 18 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

O'Higgins vs Bahía | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Barcelona SC vs Argentinos Juniors | 18:30 | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Nacional Potosí vs Botafogo | 18:30 | Disney+ Premium |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

