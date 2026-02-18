La Champions League dejó atrás la fase liga y ya arrancaron los playoffs, juegos de eliminación directa y una ronda anterior a los octavos de final. HOY miércoles 18 de febrero continúan los partidos de Ida, donde los equipos ubicados entre el noveno y el lugar 24 de la tabla general buscan su pase a la siguiente ronda.

Mientras los ocho mejores conjuntos de la fase de liga ya esperan en octavos, el resto buscará mantenerse con vida en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions League hoy 18 de febrero de 2026?

Estos son los partidos programados para este miércoles 18 de febrero de 2026, junto con sus horarios y canales de transmisión en México:

Qarabag FK vs Newcastle | 11:45 | FOX One |

Olympiacos vs Bayer Leverkusen | 14:00 | TNT, HBO MAX |

Club Brugge vs Atlético de Madrid | 14:00 | FOX One |

Bodø/Glimt vs Inter Milan | 14:00 | FOX One, FOX |

Todos los partidos corresponden a la Ida de los playoffs, una ronda que se disputará del 17 al 25 de febrero. Los equipos ganadores avanzarán a los octavos de final.

Cómo van los equipos en la Champions League 2025-2026 tras la fase liga

Después de ocho partidos en la fase de liga, el Arsenal inglés terminó como líder con 24 puntos, seguido por Bayern Munich, con 21 y Liverpool con 18. También aseguraron su pase directo a octavos conjuntos como Barcelona, Chelsea, Manchester City e Inter de Milan.

En contraste, equipos como Real Madrid, PSG, Juventus y Borussia Dortmund quedaron fuera del Top 8 y ahora deben superar esta instancia para seguir con vida en la competencia.

Posición | Equipo| Puntos

Arsenal | 24 Bayern | 21 Liverpool | 18 Tottenham | 17 Barcelona | 16 Chelsea | 1 Sporting Lisboa | 16 Manchester City | 16 Real Madrid | 15 Inter de Milan | 15 PSG | 14 Newcastle | 14 Juventus | 13 Atlético de Madrid | 13 Atalanta | 13 Bayer Leverkusen | 12 Borussia Dortmund | 11 Olympiacos | 11 Club Brujas | 10 Galatasaray | 10 Mónaco | 10 Qarabağ | 10 Bodø/Glimt | 9 Benfica | 9

Los ocho primeros ya están en octavos. Del 9 al 24 son los que disputarán los playoffs.

Ayer se disputaron los primeros partidos del playoff y los resultados fueron los siguientes:

Galatasaray 5-2 Juventus

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Benfica 0-1 Real Madrid

AS Monaco 2-3 PSG

Calendario de la fase final de la Champions League 2025-2026

Playoffs: 17 al 25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10-11 y 17-18 de marzo

Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo

Final: 30 de mayo en Budapest, Hungría

La Champions League entra esta semana en la parte quizá más complicada, pero más emocionante del torneo. A partir de ayer martes y hoy miércoles, cualquier error se paga caro y cada serie se define a Ida y Vuelta. El camino hacia la final ya comenzó.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

