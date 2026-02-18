La Champions League dejó atrás la fase liga y ya arrancaron los playoffs, juegos de eliminación directa y una ronda anterior a los octavos de final. HOY miércoles 18 de febrero continúan los partidos de Ida, donde los equipos ubicados entre el noveno y el lugar 24 de la tabla general buscan su pase a la siguiente ronda.Mientras los ocho mejores conjuntos de la fase de liga ya esperan en octavos, el resto buscará mantenerse con vida en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.Estos son los partidos programados para este miércoles 18 de febrero de 2026, junto con sus horarios y canales de transmisión en México:Todos los partidos corresponden a la Ida de los playoffs, una ronda que se disputará del 17 al 25 de febrero. Los equipos ganadores avanzarán a los octavos de final.Después de ocho partidos en la fase de liga, el Arsenal inglés terminó como líder con 24 puntos, seguido por Bayern Munich, con 21 y Liverpool con 18. También aseguraron su pase directo a octavos conjuntos como Barcelona, Chelsea, Manchester City e Inter de Milan.En contraste, equipos como Real Madrid, PSG, Juventus y Borussia Dortmund quedaron fuera del Top 8 y ahora deben superar esta instancia para seguir con vida en la competencia.Los ocho primeros ya están en octavos. Del 9 al 24 son los que disputarán los playoffs.Ayer se disputaron los primeros partidos del playoff y los resultados fueron los siguientes: La Champions League entra esta semana en la parte quizá más complicada, pero más emocionante del torneo. A partir de ayer martes y hoy miércoles, cualquier error se paga caro y cada serie se define a Ida y Vuelta. El camino hacia la final ya comenzó.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF