Este 8 de abril, dos clubes de la Liga MX, los Diablos Rojos de Toluca y Tigres UANL, abrirán las puertas de sus respectivos estadios para disputar el primero de dos duelos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (Concachampions).

Te diremos dónde y a qué hora ver EN VIVO estos enfrentamientos contra los equipos de la Major League Soccer (MLS) Los Angeles Galaxy (LA Galaxy) y Seattle Sounders, respectivamente.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de HOY de la Concachampions?

Tigres UANL vs Seattle Sounders

Hora: 19:00

Lugar: Estadio Universitario de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León)

Transmisión: FOX ONE y FOX+

Toluca vs LA Galaxy

Hora: 21:00

Lugar: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX ONE y FOX

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

¿Cómo llega Toluca al primer duelo de Cuartos de Final?

Toluca, el bicampeón de futbol de la Liga MX , recibirá al Galaxy, el equipo con más títulos en la MLS, en el Nemesio Diez para disputar en un esperado partido en el que los Diablos de Antonio Mohamed tratarán de imponer sus condiciones.

Con una delantera liderada por el portugués Paulinho, Toluca buscará ganar, para lo cual deberá mostrar su mejor futbol.

Aunque se encuentra en el lugar 12 de la conferencia del oeste en la MLS, LA Galaxy fue contundente en los Octavos de Final de la Copa de Concacaf con un par de goleadas por 3-0 ante el Mt. Pleasant ; este miércoles, buscará mantener el buen rendimiento de su defensa para no perder en Toluca, donde los Diablos Rojos suelen ahogar a sus oponentes.

El ganador de la serie, que concluirá la próxima semana en Los Angeles, enfrentará en la Semifinal al mejor entre el Cruz Azul y Los Angeles FC.

Tigres UANL quiere su segundo título en la Concachampions

Los Felinos, que pasan por una crisis de resultados en el Clausura 2026 de la Liga MX, deberán despertar en el torneo de la Concacaf. Los dirigidos por el argentino Guido Pizarro vienen de eliminar de manera dramática al Cincinnati en los Octavos de Final del certamen.

Diego Lainez, quien se distingue por su habilidad, será otro de los elementos felinos a tener en cuenta por la zaga del equipo de la MLS, que se distingue por su velocidad y solidez en el juego aéreo.

Tigres deberá tener cuidado con el checo Albert Rusnák, el cerebro del medio campo del Sounders, un tipo capaz de taladrar zagas rivales, gracias a la precisión de sus servicios que suelen tener como objetivo al colombiano Jesús Ferreira, un definidor de elite cuando sale inspirado.

Ambos equipos buscan en esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf obtener el segundo título de su historia. Tigres fue campeón en el 2020; Sounders levantó el trofeo en el 2022 .

Con información de EFE.

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