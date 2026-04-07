Coleccionar el álbum Panini es una tradición mundialista que emociona a millones de aficionados, pero para algunos seleccionados mexicanos ha representado una verdadera "maldición".

Debido a que la editorial debe imprimir las estampas meses antes de que se anuncien las listas oficiales, es común que se incluyan futbolistas que finalmente no asisten al torneo.

Ya sea por lesiones de último minuto, bajas de juego o decisiones técnicas, estos catorce jugadores vivieron la amarga experiencia de verse en el álbum sin poder pisar la cancha en la máxima justa del futbol.

Miguel Herrera

Incluido en la edición de Estados Unidos 1994, el entonces aguerrido defensor se quedó fuera de la convocatoria final por decisión del director técnico Miguel Mejía Barón, inaugurando así esta peculiar estadística negativa.

David Patiño

Durante el mismo proceso rumbo a la Copa del Mundo de 1994, este talentoso atacante apareció en las páginas de la colección oficial, aunque finalmente no logró superar el corte definitivo del cuerpo técnico nacional.

Miguel España

El experimentado mediocampista también figuró en las estampas de Estados Unidos 1994, pero su nombre fue omitido de la lista definitiva, demostrando que la anticipación de la editorial no siempre coincide con la realidad.

Adolfo Ríos

Para el Mundial de Francia 1998, el reconocido guardameta tuvo su propia estampa en el famoso cuadernillo, sin embargo, no fue requerido para defender el arco mexicano en la justa mundialista europea.

Carlos Hermosillo

A pesar de ser uno de los goleadores históricos del balompié azteca y aparecer en la edición de Francia 1998, el delantero no fue considerado para integrar el plantel que viajó al torneo internacional.

Claudio Suárez

El "Emperador" sufrió una lamentable fractura de peroné poco antes de Corea-Japón 2002; aunque su rostro ya estaba impreso en millones de álbumes, la lesión le impidió disputar su tercer mundial consecutivo.

Pável Pardo

Considerado un pilar en el mediocampo, sorprendió a los aficionados al quedar fuera de la lista de Javier Aguirre para Corea-Japón 2002, a pesar de que su estampa ya circulaba entre los coleccionistas.

Duilio Davino

Otro caso emblemático de Corea-Japón 2002 fue el de este sólido defensor central, quien, por decisiones tácticas del entrenador, no realizó el viaje a tierras asiáticas pese a su presencia en la publicación.

Víctor Ruiz

El mediocampista, reconocido por su excelente golpeo de balón, también fue víctima de los recortes de última hora en 2002, dejando su cromo como un mero recuerdo de lo que pudo haber sido su participación mundialista.

Cuauhtémoc Blanco

En una de las ausencias más polémicas de la historia, el talentoso atacante fue excluido de Alemania 2006 por Ricardo La Volpe, contrastando con su aparición estelar en las páginas del coleccionable de aquel año.

Jaime Lozano

Fundamental en la eliminatoria hacia Alemania 2006, el mediocampista zurdo se quedó al margen de la convocatoria final, convirtiendo su estampa en un símbolo de la imprevisibilidad de las listas definitivas.

Miguel Sabah

El delantero vivía un gran momento previo a Sudáfrica 2010 y Panini lo incluyó en su edición, pero una inoportuna lesión durante un entrenamiento lo marginó por completo de la competencia africana.

Luis Montes

Días antes de Brasil 2014, el mediocampista sufrió una fractura de tibia y peroné en un partido amistoso, truncando su sueño mundialista cuando su cromo ya era uno de los más buscados por los aficionados.

Jesús Manuel Corona

El "Tecatito" es uno de los casos más recientes, ya que una grave lesión de ligamentos y peroné lo dejó fuera de Qatar 2022, confirmando que la "maldición" del álbum sigue vigente hasta nuestros días.

MF