Este 10 de marzo comienzan los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. En el inicio de esta nueva etapa del certamen, tres equipos de la Liga MX seguirán en la lucha por avanzar hasta el final de la competencia internacional. Se trata de América, Monterrey y Cruz Azul.

Te diremos los horarios, canales y plataformas que transmitirán estos duelos de Ida de los Octavos de Final. ¡No te los pierdas!

El inicio del final de la Concachampions 2026

Esta edición 61 del certamen de la Concacaf, no solo pone en juego el prestigio continental, sino también un codiciado boleto para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, objetivos que elevan la temperatura de una jornada inaugural marcada por choques de alto calibre.

La actividad comenzará en territorio estadounidense, cuando el Philadelphia Union reciba en el Subaru Park a las Águilas del América, quienes con su peso histórico y la presión de ser siempre favoritos, llegan a Pensilvania buscando imponer condiciones desde el primer minuto. Para el conjunto de la MLS, esta serie representa el desafío de frenar a una de las plantillas más profundas de México, sabiendo que cualquier descuido en casa podría sentenciar sus aspiraciones antes de pagar la visita en el Estadio Ciudad de los Deportes la próxima semana.

Sin descanso para las emociones, la atención se trasladará de inmediato al norte de México, al Estadio BBVA, que será escenario de un enfrentamiento con tintes de final anticipada: Rayados de Monterrey frente a Cruz Azul. Este duelo paraliza a la Liga MX, enfrentando a dos instituciones que conocen a la perfección el camino al éxito internacional .

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Ida de Octavos de Final de la Concachampions?

Philadelphia Union vs América

Hora: 17:00

Sede: Subaru Park

Transmisión: FOX One y FOX

Rayados de Monterrey vs Cruz Azul

Hora: 19:00

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: FOX One y FOX+

Los Angeles FC vs LD Alajuelense

Hora: 21:00

Sede: Banc of California Stadium

Transmisión: FOX One y FOX

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

