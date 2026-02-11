La Federación Mexicana de Futbol, por conducto de la Comisión de Arbitraje, anunció este miércoles que César Arturo Ramos Palazuelos será el encargado de dirigir el Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 programado para el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron.

El silbante originario de Sinaloa, con gafete FIFA y trayectoria consolidada tanto en la Liga MX como en competencias internacionales, asumirá la responsabilidad de conducir uno de los partidos de mayor rivalidad y exposición mediática del futbol mexicano. En lo que va del torneo, Ramos ya ha fungido como árbitro central en tres compromisos, por lo que el choque entre rojiblancos y azulcremas será una nueva prueba en un calendario que apenas comienza a tomar forma.

Como suele ocurrir en encuentros de esta magnitud, su nombramiento no ha pasado desapercibido. La experiencia del colegiado es un respaldo para la Comisión, aunque también coloca cada decisión bajo escrutinio en un escenario donde la intensidad y la presión marcan el ritmo del juego.

El cuerpo arbitral estará conformado por Alberto Morín Méndez y Enedina Caudillo Gómez como asistentes, mientras que Jorge Abraham Camacho Peregrina desempeñará las funciones de cuarto árbitro.

En lo deportivo, el enfrentamiento añade ingredientes que elevan aún más la expectativa. Chivas se presenta como líder invicto del certamen, decidido a reafirmar su buen inicio ante su afición, mientras que América pretende mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

El panorama previo también contempla ausencias sensibles: el mediocampista Luis Romo no estará disponible para el Rebaño tras resentirse de una lesión muscular, baja que obligará a ajustar el planteamiento del conjunto tapatío en un compromiso que promete emociones al límite.

MF