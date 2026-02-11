Los Rayados de Monterrey presentaron poco en el terreno de juego ante el Xelajú de Guatemala, pero les bastó para superarlos 2-0 frente a un público que castigó la derrota de su club ante el América con abucheos y una pobre entrada en el Gigante de Acero y, con global de 3-1, los regiomontanos avanzaron a octavos de final en la Concacaf Champions Cup.



El primer tanto del partido lo firmó Íker Fimbres con el marco abierto, luego de una jugada a velocidad de Sergio Canales, quien habilitó a Anthony Martial por el costado derecho y el ex del Manchester United encontró a Fimbres sin marca para empujar el balón y, a la postre, cumplir con la cábala, ya que Monterrey ha ganado los seis partidos en los que ha anotado.

Aún así, el primer tiempo de los de Domènec Torrent demostró mucha falta de ideas en el ataque con Canales, Martial, Luca Orellano y Uros Durdevic con pocas oportunidades de peligro en el área rival.

Para la parte complementaria, los locales aprovecharon la apertura en el campo de los guatemaltecos, quienes dieron una actuación decente en la Sultana del Norte, pero que carecieron de mayor profundidad y determinación para hacer daño en el marco de Santiago Melé, de noche tranquila.

Rayados poco a poco subió las revoluciones y la entrada del “Tecatito” Corona y Lucas Ocampos en los últimos 10 minutos del encuentro fueron la llave para liquidar la serie; el primero provocando un penal por un empujón por la espalda y el segundo haciendo que se reflejara al 83’ en el marcador, que fue definitivo.

Más allá del desempeño limitado de Monterrey, la otra mala noticia es la lesión de Carlos Salcedo, por la que tuvo que salir al medio tiempo y dejar su lugar a Daniel Aceves, aunque falta determinar la gravedad del problema que sufrió el “Titán”.

El próximo compromiso de los Rayados será el sábado recibiendo a León, en el que no contarán con Torrent, suspendido por su expulsión ante el América. En el torneo regional, todo indica que su siguiente rival será Cruz Azul, que ganó 3-0 la ida ante Vancouver FC y este jueves buscarán cerrar el trámite.