La tabla acumulada del futbol mexicano entra a su jornada definitiva con múltiples escenarios aún por resolverse y un incentivo financiero importante: el equipo que finalice en la cima se llevará un premio económico.

La fecha 16 del Clausura 2026 concluyó este miércoles por la noche con marcadores inesperados que mantuvieron la incertidumbre rumbo al cierre del campeonato. Con solo una jornada por disputarse, todavía no están definidos todos los invitados a la fase final .

Guadalajara, que se mantiene como líder, dejó escapar la posibilidad de consolidarse en la primera posición tras igualar sin goles frente a Necaxa. El resultado lo deja obligado a ganar en la última jornada si quiere asegurar el superliderato.

En contraste, Pumas protagonizó una de las remontadas más destacadas del torneo al revertir un 0-2 frente a FC Juárez y terminar imponiéndose 4-2. Este triunfo le permitió ascender al segundo puesto, colocándose a dos unidades del liderato.

Pachuca, ya con boleto a la Liguilla, sufrió un revés inesperado al caer 3-1 ante Tijuana, resultado que lo relegó al tercer lugar y lo alejó de la cima en la recta final.

Toluca, por su parte, volvió a tropezar pese a tener asegurada su clasificación. El equipo ha mostrado señales de irregularidad en las últimas jornadas, lo que complica sus aspiraciones al tricampeonato, aunque mantiene como prioridad su participación en la Concachampions 2026.

En paralelo, la pelea por el primer puesto de la tabla anual también llegará a su desenlace en la jornada 17 . Cruz Azul lidera con 65 puntos, seguido por Toluca y Guadalajara, ambos con 64 unidades.

Para definir al ganador del premio económico, Toluca recibirá a León, Guadalajara enfrentará en casa a Tijuana y Cruz Azul hará lo propio ante Necaxa en una última fecha que promete emociones hasta el final.

Así queda la tabla anual tras la Jornada 16

Posición Equipo Puntos 1 Cruz Azul 65 2 Toluca 64 3 Chivas 64 4 América 59 5 Tigres 58 6 Pumas 54 7 Pachuca 53 8 Monterrey 49 9 Xolos 46 10 Atlas 40 11 Juárez 39 12 Querétaro 37 13 Necaxa 35 14 León 35 15 Atlético San Luis 34 16 Mazatlán 29 17 Santos 29 18 Puebla 25

SV