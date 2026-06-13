El arbitraje mexicano estará bajo los reflectores del Mundial 2026. César Ramos Palazuelos fue designado por la FIFA para dirigir el partido entre Irán y Nueva Zelanda, una actuación que lo colocará entre los silbantes mexicanos más destacados en la historia de las Copas del Mundo.

César Ramos igualará una marca mexicana en los Mundiales

La FIFA confirmó que el árbitro César Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente a la actividad del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso se disputará el próximo lunes 15 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, California, una de las sedes del torneo organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Con esta designación, el silbante sinaloense sumará ocho partidos dirigidos en Copas del Mundo, igualando la marca establecida por Armando Archundia.

El tercer Mundial de César Ramos

La participación de Ramos Palazuelos en Norteamérica 2026 representa su tercera Copa del Mundo consecutiva, luego de sus actuaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

En territorio ruso dirigió tres encuentros, mientras que en Qatar estuvo presente en cuatro compromisos, incluyendo la recordada semifinal entre Francia y Marruecos, uno de los partidos de mayor exigencia del certamen.

Ahora, en el Mundial de 2026, el árbitro mexicano volverá a tener actividad en la fase de grupos, reforzando su trayectoria como uno de los representantes más constantes del arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en la escena internacional.

Además, su presencia en tres ediciones mundialistas le permitirá igualar a Marco Antonio Rodríguez "Chiquimarco", quien también estuvo presente en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La carrera por los récords del arbitraje mexicano

Hasta ahora, el récord de más partidos dirigidos por un árbitro mexicano en Mundiales pertenece a Armando Archundia, quien acumuló ocho encuentros entre las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Archundia fue designado para cinco partidos en Alemania y tres más en Sudáfrica, una marca que ha estado vigente durante más de una década y media.

Por su parte, Marco Antonio Rodríguez cerró su historial mundialista con siete partidos, dos en Alemania 2006, dos en Sudáfrica 2010 y 3 en Brasil 2014.

Con el duelo entre Irán y Nueva Zelanda, César Ramos llegará a ocho compromisos mundialistas, igualando oficialmente a Archundia como el árbitro mexicano con más apariciones en la historia de la Copa del Mundo.

Otro dato relevante es que los tres silbantes mexicanos lograron dirigir una semifinal mundialista, un reconocimiento reservado para árbitros considerados entre los mejores del planeta.

Katia Itzel también tendrá actividad en el Mundial 2026

La presencia mexicana en el arbitraje de la Copa del Mundo no se limitará a César Ramos. La FIFA también informó que Katia Itzel García formará parte del cuerpo arbitral del partido entre Países Bajos y Japón, programado en el Estadio Dallas, en Arlington, Texas.

En esta ocasión, la mexicana desempeñará funciones como cuarta árbitra, una responsabilidad destacada dentro del equipo arbitral al supervisar aspectos administrativos y apoyar el desarrollo ordenado del encuentro.

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