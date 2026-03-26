Bob Marley, la inspiración de los tapatíos para apoyar a Jamaica en Guadalajara

Hablar de Jamaica es, inevitablemente, pensar en Bob Marley. El histórico músico jamaicano dejó una huella imborrable a través de sus letras, su música y su ideología alrededor del mundo. Esta noche, en la cancha del Estadio Guadalajara, su legado se convirtió en el principal referente para que un sector importante de la afición tapatía se inclinara por apoyar a la selección nacional de Jamaica .

El vínculo entre Marley y el fútbol siempre fue cercano. Más allá de la música, su pasión por este deporte fue bien conocida y esta tarde quedó reflejada en la gran cantidad de camisetas con su imagen, su nombre y el dorsal ‘10’ que se podían ver en las inmediaciones del inmueble mundialista.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

“Yo creo que sí, la música, todo… Jamaica es completamente Bob Marley. Me imagino que, aunque no lo conozca, desde que llegas se siente todo lo de Bob Marley, así que quién mejor que traerlo aquí en la playera”, reconoció Valeria Rodríguez.

Por su parte, Christopher Sánchez y su familia dieron colorido a los alrededores del estadio al lucir camisetas de la selección jamaicana en una edición especial dedicada al músico.

“Prácticamente, desde que tuvimos acceso a los boletos, mi esposa mandó a hacer las camisas. Un amigo que va a llegar más tarde me dijo: ‘hay que mandar a hacer la de Jamaica de Bob Marley y llevarlas al estadio’”, compartió.

Finalmente, Sánchez reconoció que este encuentro representa lo más cercano que estarán de vivir una experiencia mundialista y que su apoyo a Jamaica también responde a una cuestión regional.

“Ahora sí que dijimos: es lo más cercano que vamos a estar de un partido de Copa del Mundo. Es un repechaje en el que me gustaría que avanzara Jamaica y vengo a apoyarlos porque es un equipo de la misma región en la que compite la selección mexicana”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV