Clavadistas aztecas quieren hacer valer la localía en la Copa México Zapopan 2026

Los clavados de élite están de regreso en Jalisco con la Copa México Zapopan 2026, competencia que reunirá en el Centro Acuático Metropolitano a representantes de nueve países del 16 al 19 de julio y en la que los atletas aztecas buscarán sacar provecho de su localía para realizar una destacada actuación con la ilusión de defender sus colores y poner el nombre de México en lo más alto del podio.

Aunque este evento no forma parte del serial de la Copa del Mundo, para los clavadistas mexicanos conserva una relevancia especial, ya que servirá como fogueo de cara a sus próximas presentaciones y mantienen el compromiso de dar lo mejor de sí para demostrar que México sigue siendo potencia en la disciplina.

Las voces de las y los clavadistas

"Seguimos preparándonos con miras a los Centroamericanos, que es la competencia más grande este año. La Copa México la tomamos como un fogueo extra ya a nivel primera fuerza. Debemos tomarlo como una preparación más para las competencias más grandes y dejarle un buen sabor de boca a la gente que venga a apoyarnos", comentó Juan Celaya, medallista olímpico.

"Este año ya estábamos mentalizados con una planificación de las competencias y, si hay cambios, nos adaptamos. Los entrenadores hacen esos cambios en nuestros entrenamientos y preparación; a nosotros nos toca adaptarnos y saber que queremos llegar en las mejores condiciones a todas nuestras competencias. Mi objetivo en la Copa México es sentir que hice una buena competencia y que logramos buenas ejecuciones", expresó Gabriela Agúndez, medallista olímpica.

Asimismo, la Copa México también funcionará para continuar dándole visibilidad a un deporte que le ha dado tantas alegrías al país . Recordando que es una disciplina que sigue creciendo, perfeccionando y creando atletas destacados a nivel nacional e internacional.

"Siento que darle vista y promoción a deportes en el país, además del futbol, que es el más popular, nos ayuda a recordar que somos buenos en muchos otros más deportes. El que podamos tener afición mexicana y generaciones nuevas compitiendo en escenarios grandes, es muy bueno porque nos abre la puerta a nosotros como atletas y también a más patrocinios. Además de que nos ayuda a ser más vistos", agregó Aranza Vázquez, clavadista mexicana.

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FF