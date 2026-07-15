Argentina vs Inglaterra: ¿Qué plantilla tiene más valor en el mercado?

Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Más allá del espectáculo deportivo, el duelo también enfrenta a dos de las Selecciones con mayor talento del planeta, aunque existe una diferencia considerable cuando se analiza el valor de mercado de sus futbolistas.

De acuerdo con las cifras más recientes de Transfermarkt, mientras que Inglaterra llega con una generación repleta de jóvenes estrellas que brillan en la Premier League y otras ligas europeas; Argentina, combina experiencia y talento con futbolistas consolidados que mantienen vigente a la vigente campeona del mundo.

Inglaterra domina ampliamente el valor de mercado

La Selección inglesa cuenta con un valor de mercado superior a los mil 400 millones de euros, cifra que la coloca entre las plantillas más caras del fútbol internacional.

Gran parte de ese valor está respaldado por jugadores como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Declan Rice y Phil Foden, futbolistas que superan ampliamente los 100 millones de euros en valoración individual o se encuentran muy cerca de esa cifra.

Además de su calidad deportiva, la juventud del plantel inglés incrementa considerablemente su cotización, ya que muchos de sus futbolistas aún tienen varios años de carrera por delante y representan activos muy valiosos para sus clubes.

Argentina apuesta por experiencia

La Albiceleste registra un valor aproximado de 807.5 millones de euros. La plantilla dirigida por Lionel Scaloni mantiene una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes que han elevado su cotización en los últimos años.

Julián Álvarez es actualmente el futbolista argentino con mayor valor de mercado, estimado en 100 millones de euros. Muy cerca aparecen Lautaro Martínez con 85 millones y Nico Paz con 80 millones, mientras que Cristian Romero continúa siendo uno de los defensores mejor valorados del plantel.

Aunque Lionel Messi sigue siendo la máxima figura del equipo, su valor de mercado ha disminuido de forma natural debido a su edad, sin que ello afecte su importancia dentro del terreno de juego.

Solo recuerda que el dinero no garantiza el éxito, ¿o sí?

En términos de mercado, Inglaterra parte con ventaja gracias a su plantilla, sin embargo, en una Semifinal mundialista, el precio de los futbolistas suele quedar en segundo plano.

Solo cabe recordar que Argentina ha construido una de las Selecciones más competitivas de los últimos años gracias a un proyecto bien consolidado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO