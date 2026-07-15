Chivas será el club con mayor representación en el equipo de estrellas de la Liga MX para el MLS All-Star Game 2026, luego de aportar seis futbolistas a la convocatoria anunciada por el organismo. El conjunto rojiblanco tendrá presencia en el partido frente a las figuras de la Major League Soccer (MLS), programado para el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de Apple TV. En total, la Liga MX convocó a 28 jugadores para este compromiso, que reunirá a algunas de las principales figuras del futbol mexicano frente a la selección de estrellas de la MLS.

El Guadalajara lidera la lista de convocados

Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Santiago Sandoval y Armando González fueron los futbolistas de Chivas incluidos en el equipo de estrellas de la Liga MX. Los rojiblancos tendrán representación en todas las líneas del campo, con dos defensas, dos mediocampistas y dos delanteros.

La presencia de seis jugadores convierte al Guadalajara en el club con mayor aporte al plantel dirigido por Antonio Mohamed. Detrás aparecen Toluca y Cruz Azul con cinco convocados cada uno, Tigres con cuatro, Pumas y América con tres, mientras que Monterrey y Tijuana cuentan con un representante cada uno.

¿Cómo se armó el equipo de estrellas de la Liga MX?

La convocatoria fue integrada con base en distintos criterios, según explica el comunicado de la Liga MX. Doce lugares correspondieron a jugadores nominados y ganadores del Balón de Oro de la temporada 2025-2026, mientras que otros 14 fueron elegidos por Antonio Mohamed, técnico del Toluca y responsable de dirigir al equipo de estrellas del futbol mexicano.

La lista será completada por el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, quien anunciará en los próximos días a los dos futbolistas restantes.

La convocatoria del equipo de estrellas de la Liga MX quedó integrada de la siguiente manera:

Porteros: Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres).

Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres). Defensas: Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo (Toluca); Willer Ditta y Erik Lira (Cruz Azul); Nathan Silva (Pumas); Israel Reyes (América); Jesús Garza (Tigres); Richard Ledezma y Bryan González (Chivas).

Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo (Toluca); Willer Ditta y Erik Lira (Cruz Azul); Nathan Silva (Pumas); Israel Reyes (América); Jesús Garza (Tigres); Richard Ledezma y Bryan González (Chivas). Mediocampistas: Franco Romero y Nicolás Castro (Toluca); Carlos Rodríguez y José Paradela (Cruz Azul); Fernando Gorriarán y Juan Brunetta (Tigres); Brian Gutiérrez y Kevin Castañeda (Chivas); Iker Fimbres (Monterrey); Gilberto Mora (Tijuana) y Brian Rodríguez (América).

Franco Romero y Nicolás Castro (Toluca); Carlos Rodríguez y José Paradela (Cruz Azul); Fernando Gorriarán y Juan Brunetta (Tigres); Brian Gutiérrez y Kevin Castañeda (Chivas); Iker Fimbres (Monterrey); Gilberto Mora (Tijuana) y Brian Rodríguez (América). Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González (Chivas), además de Robert Morales (Pumas).

Será la quinta edición del All-Star Game

La edición 2026 del All-Star Game volverá a enfrentar a las figuras de la Liga MX y la MLS en un duelo que ha ganado relevancia con el paso de los años. Será la quinta ocasión en que ambas competencias se midan bajo este formato, en un partido que alimenta la rivalidad deportiva entre México y Estados Unidos y ofrece una nueva oportunidad para medir el nivel de sus principales futbolistas. Con antecedentes marcados por encuentros intensos, el choque en Charlotte promete mantener ese mismo ambiente competitivo.

El Bank of America Stadium recibirá a miles de aficionados, entre ellos una numerosa comunidad mexicana que se espera haga sentir su apoyo desde las tribunas. La presencia de jugadores de renombre internacional, como Keylor Navas, junto con una convocatoria que combina experiencia y juventud, incrementa el atractivo de un compromiso en el que Antonio Mohamed dispondrá de pocos días para conformar un equipo sólido. Aun así, la calidad del plantel le ofrece argumentos para competir por la victoria frente a las estrellas del futbol de Estados Unidos.

La actividad no terminará con el anuncio de los convocados para el partido principal. La Liga MX también dará a conocer próximamente a los futbolistas que participarán en el All-Star Skills Challenge 2026, una exhibición en la que los jugadores pondrán a prueba su precisión, capacidad de pase y definición antes del esperado juego de estrellas. Además, continúa la expectativa por conocer a los dos últimos elegidos por Mikel Arriola para completar la representación mexicana.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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