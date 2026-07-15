Javier Mascherano, la sorpresiva nueva opción del Atlas como DT

A solo dos días de su presentación en el torneo frente al León, Atlas sigue sin entrenador en el banquillo. Mientras el equipo afina los últimos detalles para su debut en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, la directiva acelera las gestiones para definir al sustituto de Diego Cocca, quien salió de manera inesperada.

El nombre que ha cobrado mayor fuerza en las últimas horas es el de Javier Mascherano, quien se dice estaría muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de los rojinegros. Te contamos lo que se sabe sobre las negociaciones y la posible llegada del exfutbolista argentino a Guadalajara.

Mascherano, candidato para encabezar su nuevo proyecto

La reestructuración en Atlas comenzó con el relevo en la administración del club, que pasó de Grupo Orlegi a Grupo PRODI, un movimiento que vino acompañado de cambios importantes en el área deportiva.

Uno de ellos fue la salida de Diego Cocca. Mientras la nueva dirigencia sostuvo que no hubo un acuerdo para extender su vínculo, el técnico argentino, con el que Atlas fue bicampeón del futbol mexicano, aseguró que fue separado del cargo pese a tener contrato vigente, una versión que dejó abiertas las diferencias entre ambas partes.

Con el inicio del torneo programado para este viernes 17 de julio, la directiva rojinegra trabaja para cerrar cuanto antes al entrenador que encabezará esta nueva etapa. La intención es apostar por un perfil con experiencia y proyección internacional que dé estabilidad al proyecto y genere expectativas entre la afición.

En ese escenario, Javier Mascherano se ha colocado como la principal opción para asumir el banquillo de los Zorros. El exfutbolista del FC Barcelona y de la Selección Argentina encabeza la lista de candidatos y las negociaciones avanzan para concretar su llegada.

Lo que se sabe sobre las negociaciones con el "Jefecito"

Actualmente, Javier Mascherano es un agente libre y está analizando su futuro. Su última aventura en los banquillos terminó el pasado 14 de abril de 2026, cuando dejó la dirección técnica del Inter Miami.

En la MLS, el argentino dirigió 67 partidos oficiales y logró levantar títulos, demostrando que su transición de jugador a entrenador va por muy buen camino y tiene la capacidad de gestionar plantillas competitivas.

Los reportes de diversos medios señalan que ya existen contactos formales entre Grupo PRODI y el entorno del estratega sudamericano, aunque no hay nada oficial aún.

Debido a la premura del calendario, el Atlas arrancará el Apertura 2026 con un cuerpo técnico interino. Esto dará el margen necesario para cerrar los flecos del contrato con Mascherano sin apresurar los procesos legales.

Mascherano, excompañero y DT de Messi y Ustari

Un detalle que no pasa desapercibido en esta negociación es la profunda relación entre Javier Mascherano, el delantero Lionel Messi y el exportero de Atlas Óscar Ustari.

Ustari, Messi y Mascherano compartieron la gloria en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, más recientemente, coincidieron en el Inter Miami, donde Mascherano fue su director técnico y valoró enormemente su jerarquía bajo los tres palos y el ataque.

En el caso de Óscar Ustari, el arquero conoce perfectamente las entrañas del Atlas. Fue segundo capitán entre 2016 y 2018, ganándose el cariño incondicional de la Fiel gracias a sus actuaciones determinantes.

Aunque su salida del club fue polémica y dolorosa tras una grave lesión de rodilla, su opinión sobre la ciudad y la pasión de la afición podría ser vital para convencer al "Jefecito" de probarse en el futbol mexicano.

El currículum de Javier Mascherano impone respeto en cualquier latitud. Como jugador, lo ganó absolutamente todo, destacando sus 19 títulos con el FC Barcelona, incluyendo dos codiciadas Champions League.

Como entrenador, comenzó forjando a las promesas de la Selección Argentina Sub-20 y Sub-23 entre 2021 y 2024, para luego dar el salto definitivo al fútbol de clubes en Estados Unidos.

En el Inter Miami, demostró una gran capacidad para separar la amistad del trabajo profesional. Dirigir a Lionel Messi, su amigo íntimo y excompañero de mil batallas, representó un desafío mayúsculo que supo sortear.

Mascherano logró gestionar los egos de una plantilla plagada de estrellas internacionales, manteniendo el equilibrio táctico que siempre lo caracterizó en su etapa como mediocampista defensivo.

¿Quién es Javier Mascherano?

Nacido el 8 de junio de 1984 en San Lorenzo, Santa Fe, la trayectoria de Mascherano abarca casi dos décadas de excelencia. Desde sus inicios en River Plate hasta su retiro en Estudiantes de La Plata en 2020, siempre fue sinónimo de garra.

Su paso por la Selección Argentina, donde es uno de los jugadores más emblemáticos y pieza fundamental del subcampeonato mundial en Brasil 2014, forjó un carácter hipercompetitivo que ahora transmite desde el área técnica.

El perfil de Mascherano como estratega bebe directamente de sus años en la élite europea, ya que tuvo un paso de ocho temporadas en el Barcelona, donde compartió vestidor con Messi. Sus equipos se caracterizan por el orden estructural, la presión alta y una salida limpia del balón desde el fondo, lo que podría encajar con el Atlas que está armando Grupo PRODI en su primer torneo al frente.

La transición administrativa en este punto necesita un escudo protector. La contratación de un nombre con el peso mediático de Mascherano enviaría un mensaje claro de ambición y renovación total a toda la Liga MX.

La afición rojinegra aguarda con expectación. Si las negociaciones llegan a buen puerto en los próximos días, el futbol mexicano recibirá a una de las figuras de las últimas décadas para comenzar el Apertura 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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