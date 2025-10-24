Clásico Tapatío con objetivos distintos; Chivas apunta a Liguilla, Atlas al Play-In

El Estadio AKRON volverá a ser el escenario de una nueva edición del Clásico Tapatío, uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano que se disputará este sábado 25 de octubre a las 19:07 horas. Sin embargo, el contexto en el que Chivas y Atlas llegan a este enfrentamiento es completamente distinto.

Mientras el Rebaño busca sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación directa a la Liguilla, los rojinegros necesitan imperiosamente una victoria que los mantenga con vida en la lucha por un lugar en el Play-In.

Tras una fecha doble que dejó sensaciones opuestas en los dos bandos, el cuadro dirigido por Diego Cocca llega al compromiso con un impulso anímico importante. Los zorros aprovecharon el mal momento de un endeble León para imponerse por 2-0, mostrando una versión sólida y más cercana a la que sus aficionados esperan. Esa victoria no solo significó oxígeno puro en la tabla general, sino también un golpe de confianza rumbo al derbi tapatío.

En cambio, el panorama en el campamento rojiblanco es mucho más incierto. Guadalajara viene de una dolorosa derrota por la mínima diferencia ante Querétaro, equipo que estaba ubicado en los últimos lugares de la clasificación. El resultado volvió a evidenciar las imprecisiones y desconexiones que han marcado su rendimiento a lo largo del torneo.

Otro factor que añade interés al duelo es el regreso de Diego Cocca al Estadio AKRON, un inmueble que históricamente se le ha dado bien. Durante su primera etapa al frente del Atlas, el técnico argentino dirigió cuatro visitas a la casa rojiblanca con un saldo favorable: dos victorias, un empate y una sola derrota, la cual se produjo en el Apertura 2020.

Las estadísticas recientes también juegan a favor de los rojinegros. Chivas acumula tres Clásicos Tapatíos consecutivos sin poder vencer a Atlas, una tendencia que contrasta con los años en los que el Rebaño dominaba ampliamente la rivalidad. En los últimos enfrentamientos, el conjunto rojinegro ha sabido neutralizar el estilo de juego de Guadalajara y aprovechar sus errores defensivos.

Para los dirigidos por Gabriel Milito, romper esa racha se ha convertido en una tarea urgente. No solo por orgullo o por el peso histórico del clásico, sino también por la necesidad de reconectar con su afición y recuperar la confianza perdida tras una serie de altibajos que han puesto en entredicho su regularidad.

El Clásico Tapatío llega, una vez más, cargado de simbolismo. No solo está en juego el orgullo de la ciudad, sino también buena parte del futuro inmediato de ambos equipos. Una victoria podría catapultar a Chivas hacia los primeros seis puestos, mientras que un triunfo rojinegro le permitiría a Atlas acercarse a la zona de reclasificación y mantener viva la esperanza de colarse a la Liguilla por la vía del Play-In.

Horario, fecha y transmisión

Sábado 25 de octubre

Chivas vs Atlas | Estadio AKRON | 19:07 horas

Transmisión: Amazon Prime

MF