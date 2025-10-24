Tras las declaraciones de Aldo Rocha en la antesala del Clásico Tapatío, el mediocampista de Chivas, Omar Govea, respondió con contundencia al capitán del Atlas, dejando claro que el Rebaño está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos.

“Es un partido lindo, es especial. Sinceramente, si tenemos que pasarles por encima, si tenemos que pisarles la cabeza para lograr nuestros objetivos, así será. Es un partido muy bonito para la afición; para nosotros también representa acercarnos a la liguilla directa y es lo que queremos. No importa el rival, pero este es especial; obviamente, se saborea más”, señaló Govea.

El mediocampista rojiblanco aseguró que los rojinegros afrontan el clásico con la intención de rescatar su torneo, pero consideró que su rival atraviesa un momento complicado y sin aspiraciones reales.

“Bueno, la verdad es que ellos están esperando jugar contra nosotros para intentar salvar su temporada. Ha sido una temporada muy débil para ellos, me parece que no pelean nada, no aspiran a nada, incluso queriendo calificar a Liguilla, no creo que algo pueda pasar con un equipo así. Nosotros queremos enfocarnos en nosotros, somos Chivas, yo estoy seguro que a muchos de ellos les gustaría estar de este lado y disfrutar también nuestro partido porque este Clásico se saborea más”, agregó.

Finalmente, Govea destacó la importancia del duelo no solo por el orgullo tapatío, sino también por la posibilidad de dejar al Atlas sin opciones de entrar al play-in, y por el impulso anímico que supondría para el cierre del torneo.

“Yo lo he vivido, me ha tocado estar en los partidos de Atlas. Es especial, sé lo que representa para la afición. Para nosotros, como te digo, es un pasito más para la clasificación directa. Dejarlos abajo sería una alegría muy grande para nosotros y para la gente. Jugaremos en nuestro estadio, con nuestra gente, y queremos sentir todo su apoyo para salir y dar lo mejor”, concluyó.

MF