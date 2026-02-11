El Clásico Nacional siempre deja historias que trascienden los 90 minutos. Para la familia González, el duelo entre Chivas y América no es solo el partido más esperado del calendario, sino un capítulo especial que une generaciones y fortalece un vínculo construido alrededor del futbol.

Ser el centro delantero del Guadalajara no es una tarea menor . La responsabilidad pesa, las exigencias son constantes y cada actuación se analiza al detalle. Sin embargo, la ‘Hormiga’ González ha asumido ese rol con personalidad y determinación, entendiendo desde casa lo que significa enfrentar al acérrimo rival.

En entrevista para EL INFORMADOR, Armando González Bejarano, padre del actual goleador del Guadalajara, compartió lo que representa el Clásico Nacional de este fin de semana para su familia. Además, habló del proceso que ha acompañado en la formación y carrera de su hijo, del aprendizaje que ha implicado asumir la responsabilidad de portar la camiseta de Chivas y del gran momento futbolístico que actualmente atraviesa con el club de sus amores.

¿Qué representa destacar en un Clásico ante América y de qué manera le ha enseñado a su hijo la importancia de este duelo?

“Ser el centro delantero de Chivas siempre es algo muy importante. Él (‘Hormiga’) ha asumido esa responsabilidad con mucha personalidad y así lo ha demostrado. Los partidos contra América son especiales, te marcan. Yo tuve la oportunidad de anotarles con otros equipos, pero hacerlo en un clásico y que ese gol sea el del triunfo, claro que deja huella”, reveló.

¿Algún recuerdo que lo haya marcado de aquella ocasión en la que marcó un gol ante América?

“Recuerdo que la semana siguiente al clásico fuimos a jugar a Ciudad de México y, cuando bajábamos del avión, un señor me regaló un libro dedicado. Me dijo que quería dármelo por el gran momento que le hicimos pasar a su hijo. Eso te marca, porque entiendes que no solo impactas en tu vida, sino también en la de otras personas. Te sientes importante por haber generado algo tan especial, aunque sea por un momento”, detalló.

¿Qué representa para usted haber compartido con su hijo ese momento tan especial en un Clásico Nacional?

“Jugar un clásico siempre es un partido de gran trascendencia. Como familia, lo único que pedimos es que esté bien y que le vaya bien. Yo siempre lo molestaba diciéndole que, cuando metiera un gol en el clásico, me avisara. Cuando por fin lo logró, lo primero que hizo fue llamarme y decirme: ‘Ya lo metí’”, aseguró.

¿Cómo vivió el gol de su hijo en el Clásico Nacional pasado?

“Ese gol lo viví en el estadio. Cuando tomó el balón y empezó a conducir, me puse muy nervioso. Pensé que la pasara o que se abriera; imaginaba otra jugada. Pero recortó y tiró. Fueron diez o quince segundos muy intensos y muy especiales. Después pude bajar a la cancha y saludarlo rápidamente. Fue un momento muy bonito y emotivo”, recordó.

El goleador de Chivas como hijo

Más allá de los reflectores y la presión que implica jugar en uno de los clubes más populares del país, en casa de la ‘Hormiga’ González hay una regla clara: mantener los pies en la tierra . Para su familia, el crecimiento futbolístico debe ir acompañado de valores firmes, autocrítica y una identidad que no se negocia, incluso en tiempos en los que las redes sociales pueden amplificar tanto los elogios como las críticas.

“En el tema de redes sociales, él prácticamente no maneja cuentas. Hemos visto algunas en Facebook que no son de él y pueden publicar cualquier cosa. Yo lo he hablado con él: todo lo que se diga, para bien o para mal, viene del exterior. Lo importante es la autocrítica y la autovaloración; que se mantenga como es, una persona normal, como la mayoría de los mexicanos. Nosotros siempre le hemos dicho que conserve su actitud y su tenacidad, y afortunadamente así ha sido.

“Nunca ha habido necesidad de llamarle la atención por alguna actitud. A veces bromeamos sobre cosas típicas del futbol, pero nada más. Tiene principios muy firmes, es muy creyente, al igual que toda la familia, y eso nos mantiene con los pies en la tierra. Siempre recordamos que se es futbolista por un tiempo, pero persona toda la vida. Él atraviesa una buena racha y en casa lo vivimos con alegría, pero con naturalidad. Las pláticas son breves: felicidades, un abrazo y a descansar. Sin exageraciones”, reveló.

La disciplina, la clave de ‘Hormigol’

El padre de la ‘Hormiga’ González consideró que la disciplina es la clave de su crecimiento dentro y fuera de la cancha; tiene una base sólida que se formó desde casa. Más allá de los goles y los reflectores, su familia destaca la constancia, el orden y la determinación que lo han acompañado desde niño y que hoy siguen marcando su camino como profesional.

“Es muy disciplinado. Al salir del estadio le dan su comida y, aunque nos acompañe a los tacos, él come lo que le indica el nutriólogo y toma lo que le corresponde. Incluso en sus momentos libres respeta sus horarios. Cuando va a Aguascalientes, nos cambia el ritmo a todos, porque mantiene su plan al pie de la letra. Esa es su disciplina. Lo más importante es que nunca cambió.

“Desde que estaba en Aguascalientes, entrena con la misma intensidad. Recuerdo que mi esposa decía que no quería levantarse para ir a la escuela, pero los sábados que tenía partido a las ocho de la mañana se levantaba solo. No es que no durmiera bien, es que quería ir a jugar futbol. Hoy sigue estudiando su carrera en línea, está muy centrado y eso me llena de orgullo”, añadió.

Gabriel Milito, el principal factor del buen momento de la ‘Hormiga’

Entre lesiones, cambios de entrenador y momentos de incertidumbre en Chivas, el ‘Mandin’ González aseguró que su hijo supo esperar su oportunidad hasta reencontrarse con el gol y recuperar protagonismo en una etapa marcada por la estabilidad que trajo la llegada de Gabriel Milito al proyecto rojiblanco .

“Cuando debutó, se ganó la titularidad con Gago, pero desgraciadamente se lesionó. Después vino una etapa complicada en Chivas, con varios cambios de entrenadores, incluso interinos, y eso lo fue relegando un poco. Con la llegada del nuevo técnico, empezó a tener más oportunidades y poco a poco se ganó su lugar con goles. Más allá de si era el tercero o cuarto delantero, trabajó y respondió en la cancha.

“Sobre el trabajo de Gabriel Milito, más allá de lo que yo pueda decir, los números hablan por sí solos. Es uno de los mejores trabajos de los últimos años en Guadalajara. Se nota la conexión entre él y los jugadores. Después de una etapa con varios entrenadores interinos, el equipo necesitaba estabilidad y la encontró. Fue un jugador con experiencia en Europa y ahora, como entrenador, tiene un bagaje muy importante. Eso se refleja en el equipo”, concluyó.

El Clásico Nacional vuelve a asomarse en el calendario; en la familia González se vive con la misma intensidad de siempre, pero también con serenidad. Porque, más allá de los goles, las estadísticas o el protagonismo, lo verdaderamente valioso está en el camino recorrido y en los valores que lo sostienen.

Para la ‘Hormiga’, cada partido ante América representa una oportunidad de escribir su propia historia; para su padre, es el orgullo de ver reflejado en la cancha el esfuerzo de años , la disciplina silenciosa y el amor por el futbol que nació desde niño.

SV