América avanza en Concacaf y ya piensa en el Clásico Nacional

Las Águilas del América avanzaron, por marcador global, a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup , luego de empatar sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes con el Olimpia de Honduras, a quienes habían vencido 1-2 en el encuentro de ida de la Primera Ronda, y fueron abucheadas por la afición al finalizar el partido de este miércoles.

La falta de contundencia con la que iniciaron el torneo —y que parecían estar componiendo en los recientes cotejos— volvió a ser la característica principal de los azulcremas. Con pocos minutos de juego disputados, Brian Rodríguez, el jugador con más ímpetu del partido, puso el balón en las redes, pero fue anulado por fuera de lugar. A partir de ahí, los de Coapa exigieron poco al guardameta catracho Edrick Menjívar en el primer tiempo, a pesar de que se apoderaron del balón.

En la segunda parte, los emplumados pisaron el acelerador , pero el camino no iba a ninguna parte. El refuerzo águila Raphael Veiga entró por Jonathan Dos Santos y parecía conectar bien con “Rayito”; los remates se volvieron más constantes en el área del Olimpia, pero, de nuevo, Menjívar fue exigido en pocas de esas jugadas y la respuesta de los dirigidos por Eduardo Espinel fue nula, con solo un remate que exigió a Luis Ángel Malagón.

Víctor Dávila, Henry Martín y la “Pantera” Zúñiga no tuvieron la puntería necesaria para hacer el gol que dejara el trámite más calmado, y la ausencia de Alejandro Zendejas, quien sufrió molestias en el duelo contra Monterrey, fue notoria en el ataque americanista.

André Jardine, aunque tiene el primer objetivo del año cumplido, tendrá que pensar rápido en las soluciones y ajustes necesarios para el Clásico Nacional del próximo sábado , al que, si bien llegarán sin derrotas en cinco partidos, el técnico no le ha plasmado una identidad clara de juego a sus jugadores. Debe encontrar la forma de embonar las nuevas piezas brasileñas en el rompecabezas, y las dificultades para marcar no han desaparecido.

SV