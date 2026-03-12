Así quedan los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol; fechas y horarios

La primera fase del Clásico Mundial de Beisbol terminó ayer y los dos mejores equipos de cada grupo se preparan para disputar los cuartos de final, que se jugarán el viernes y el sábado.

Canadá se quedó con el primer lugar del grupo A tras vencer 7-2 a Cuba en la última jornada de la fase de grupos y ahora enfrentará a Estados Unidos, que tuvo que conformarse con el segundo lugar del grupo B, favorecido por la victoria 9-1 de Italia contra México.

Los italianos hicieron realidad las sospechas de ser el "caballo negro" del torneo al ganar el grupo B con marca perfecta de 4-0. Su rival en los cuartos de final será Puerto Rico, que terminó segundo del grupo A. Los boricuas no pudieron capitalizar del todo su condición de local, aunque lograron sobreponerse a las ausencias de peloteros como Francisco Lindor, Emilio Pagán o Carlos Correa, que debilitaron su roster.

Estos juegos se disputarán en Houston el viernes. El sábado, en Miami, se jugarán los cruces de los grupos C y D, quizá los más atractivos.

Japón, primero del grupo C con marca de 4-0, enfrentará a Venezuela. Será un duelo de potencias en el que Japón parte como favorito, aunque una victoria de Venezuela no luce imposible.

República Dominicana, otro equipo que ganó todos sus juegos de la primera ronda, se medirá ante Corea del Sur, que consiguió su lugar en cuartos de final de manera dramática tras un triple empate 2-2 en su grupo con Taipéi y Australia.

¿Dónde ver los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol?

Viernes 13 de marzo

Corea del Sur vs. República Dominicana

Hora: 16:30

Canal: ESPN y Disney+

Estados Unidos vs. Canadá

Hora: 18:00

Canal: ESPN y Disney+

Sábado 14 de marzo

Puerto Rico vs. Italia

Hora: 13:00

Canal: ESPN y Disney+

Venezuela vs. Japón