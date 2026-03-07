Sábado, 07 de Marzo 2026

Futbol hoy 7 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El sábado 7 de marzo de 2026 llega con una de las jornadas más cargadas de futbol de la semana, con actividad en múltiples ligas y torneos alrededor del mundo. Destacan los partidos de la Liga MX, el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, además de encuentros importantes en LaLiga de España, Serie A de Italia, Bundesliga, FA Cup, MLS y otras competencias internacionales.

Para que no te pierdas ningún partido, te dejamos el calendario completo del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas de televisión y streaming donde se podrán ver EN VIVO los encuentros programados para este sábado.

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Cruz Azul vs San Luis | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Querétaro vs América | 17:00 | FOX One, FOX, FOX+ |
  • Atlas vs Chivas | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Pachuca vs Puebla | 19:00 | FOX One, FOX+ |
  • Tigres vs Monterrey | 21:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Atlético Morelia | 17:00 | Azteca Deportes Network, Hi! Sports TV |
  • Irapuato vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Club Atlético La Paz vs Tlaxcala | 21:00 | AYM Sports, Latin American Sports TV |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - La Liga EA Sports EN VIVO

  • Osasuna vs Mallorca | 07:00 | SKY Sports |
  • Levante vs Girona | 09:15 | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Real Sociedad | 11:30 | SKY Sports |
  • Athletic Club vs FC Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Cagliari vs Como 1907 | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN, ESPN 2 |
  • Atalanta vs Udinese | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Juventus vs Pisa Sporting Club | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN 3 |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Nantes vs Angers | 10:00 | FOX One, FOX |
  • Auxerre vs Strasbourg | 12:00 | FOX One, Tubi |
  • Toulouse vs Olympique de Marsella | 14:05 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Hamburger SV | 08:30 | SKY Sports |
  • Mainz 05 vs Stuttgart | 08:30 | SKY Sports |
  • Freiburg vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |
  • RB Leipzig vs Augsburg | 08:30 | SKY Sports |
  • Heidenheim vs Hoffenheim | 08:30 | SKY Sports |
  • FC Köln vs Borussia Dortmund | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Groningen vs Ajax | 09:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |
  • PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar | 13:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

  • Mansfield Town vs Arsenal | 06:15 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Wrexham vs Chelsea | 11:45 | FOX One |
  • Newcastle vs Manchester City | 14:00 | HBO MAX |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

  • New England Revolution vs Houston Dynamo | 13:30 | Apple TV |
  • New York City vs Orlando City | 13:30 | Apple TV |
  • DC United vs Inter Miami | 15:30 | Apple TV |
  • Philadelphia Union vs San Jose Earthquakes | 18:30 | Apple TV |
  • Columbus Crew vs Chicago Fire | 18:30 | Apple TV |
  • Atlanta United vs Real Salt Lake | 18:30 | Apple TV |
  • Charlotte FC vs Austin FC | 18:30 | Apple TV |
  • Sporting KC vs San Diego FC | 19:30 | Apple TV |
  • Nashville SC vs Minnesota Utd. | 19:30 | Apple TV |
  • St. Louis City vs Seattle Sounders | 19:30 | Apple TV |
  • Colorado Rapids vs LA Galaxy | 20:30 | Apple TV |
  • Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | 21:30 | Apple TV |
  • Los Angeles FC vs FC Dallas | 21:30 | Apple TV |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

