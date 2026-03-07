El sábado 7 de marzo de 2026 llega con una de las jornadas más cargadas de futbol de la semana, con actividad en múltiples ligas y torneos alrededor del mundo. Destacan los partidos de la Liga MX, el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, además de encuentros importantes en LaLiga de España, Serie A de Italia, Bundesliga, FA Cup, MLS y otras competencias internacionales.

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs San Luis | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Querétaro vs América | 17:00 | FOX One, FOX, FOX+ |

Atlas vs Chivas | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Pachuca vs Puebla | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Tigres vs Monterrey | 21:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Atlético Morelia | 17:00 | Azteca Deportes Network, Hi! Sports TV |

Irapuato vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Club Atlético La Paz vs Tlaxcala | 21:00 | AYM Sports, Latin American Sports TV |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - La Liga EA Sports EN VIVO

Osasuna vs Mallorca | 07:00 | SKY Sports |

Levante vs Girona | 09:15 | SKY Sports |

Atlético de Madrid vs Real Sociedad | 11:30 | SKY Sports |

Athletic Club vs FC Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

Cagliari vs Como 1907 | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN, ESPN 2 |

Atalanta vs Udinese | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Juventus vs Pisa Sporting Club | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2, ESPN 3 |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Nantes vs Angers | 10:00 | FOX One, FOX |

Auxerre vs Strasbourg | 12:00 | FOX One, Tubi |

Toulouse vs Olympique de Marsella | 14:05 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs Hamburger SV | 08:30 | SKY Sports |

Mainz 05 vs Stuttgart | 08:30 | SKY Sports |

Freiburg vs Bayer Leverkusen | 08:30 | SKY Sports |

RB Leipzig vs Augsburg | 08:30 | SKY Sports |

Heidenheim vs Hoffenheim | 08:30 | SKY Sports |

FC Köln vs Borussia Dortmund | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Groningen vs Ajax | 09:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar | 13:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

Mansfield Town vs Arsenal | 06:15 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Wrexham vs Chelsea | 11:45 | FOX One |

Newcastle vs Manchester City | 14:00 | HBO MAX |

Partidos HOY sábado 7 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

New England Revolution vs Houston Dynamo | 13:30 | Apple TV |

New York City vs Orlando City | 13:30 | Apple TV |

DC United vs Inter Miami | 15:30 | Apple TV |

Philadelphia Union vs San Jose Earthquakes | 18:30 | Apple TV |

Columbus Crew vs Chicago Fire | 18:30 | Apple TV |

Atlanta United vs Real Salt Lake | 18:30 | Apple TV |

Charlotte FC vs Austin FC | 18:30 | Apple TV |

Sporting KC vs San Diego FC | 19:30 | Apple TV |

Nashville SC vs Minnesota Utd. | 19:30 | Apple TV |

St. Louis City vs Seattle Sounders | 19:30 | Apple TV |

Colorado Rapids vs LA Galaxy | 20:30 | Apple TV |

Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | 21:30 | Apple TV |

Los Angeles FC vs FC Dallas | 21:30 | Apple TV |

