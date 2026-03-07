El sábado 7 de marzo de 2026 llega con una de las jornadas más cargadas de futbol de la semana, con actividad en múltiples ligas y torneos alrededor del mundo. Destacan los partidos de la Liga MX, el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, además de encuentros importantes en LaLiga de España, Serie A de Italia, Bundesliga, FA Cup, MLS y otras competencias internacionales.Para que no te pierdas ningún partido, te dejamos el calendario completo del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas de televisión y streaming donde se podrán ver EN VIVO los encuentros programados para este sábado.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF