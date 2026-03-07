Max Verstappen sufre fuerte accidente en la clasificación del GP de Australia | VIDEO

Antes del inicio de la temporada, Max Verstappen y otros pilotos habían advertido sobre la complejidad de los sistemas eléctricos de los nuevos coches de F1 y sus posibles consecuencias para el espectáculo e incluso para la seguridad de los pilotos. Ayer, en la Q1 del Gran Premio de Australia, el neerlandés lo vivió en carne propia.Al llegar a la primera curva del circuito de Albert Park, tras la recta principal, Verstappen tiró del freno trasero para regenerar energía y la maniobra hizo que su Red Bull diera un latigazo y lo disparara contra las barreras de protección.El tetracampeón del mundo quedó eliminado sin poder marcar tiempo."Mad Max" salió del coche por sí mismo, aunque tocándose las muñecas, y por protocolo tuvo que someterse a una revisión médica."El coche simplemente se bloqueó en el eje trasero. ¡Fantástico!", dijo con ironía tras el accidente que derivó en su peor calificación desde el Gran Premio de Rusia de 2021, cuando por una penalización por cambio de motor ni siquiera salió a la Q1.Carlos Sainz, de Williams, y Lance Stroll, de Aston Martin, quizá tuvieron peor suerte y no pudieron participar en la sesión de clasificación por problemas con sus coches.Ellos, como Verstappen, necesitarán el permiso de los comisarios para disputar la carrera.1.- George Russell / Mercedes 2.- Kimi Antonelli / Mercedes 3.- Isack Hadjar / Red Bull 4.- Charles Leclerc / Ferrari 5.- Oscar Piastri / McLaren 6.- Lando Norris / McLaren 7.- Lewis Hamilton / Ferrari 8.- Liam Lawson / RB 9.- Arvid Lindblad / RB 10.- Gabriel Bortoleto / Audi 11.- Nico Hülkenberg / Audi 12.- Oliver Bearman / Haas 13.- Esteban Ocon / Haas 14.- Pierre Gasly / Alpine 15.- Alex Albon / Williams 16.- Franco Colapinto / Alpine 17.- Fernando Alonso / Aston Martin 18.- Sergio Pérez / Cadillac 19.- Valtteri Bottas / Cadillac 20.- Max Verstappen / Red Bull 21.- Carlos Sainz / Williams 22.- Lance Stroll / Aston Martin