Max Verstappen sufre fuerte accidente en la clasificación del GP de Australia | VIDEO

Una maniobra para recargar batería terminó lanzando a su Red Bull contra las barreras de contención

Por: G. Solano

Max Verstappen tuvo su peor calificación desde 2021. EFE/J. Carrett

Antes del inicio de la temporada, Max Verstappen y otros pilotos habían advertido sobre la complejidad de los sistemas eléctricos de los nuevos coches de F1 y sus posibles consecuencias para el espectáculo e incluso para la seguridad de los pilotos. Ayer, en la Q1 del Gran Premio de Australia, el neerlandés lo vivió en carne propia.

Al llegar a la primera curva del circuito de Albert Park, tras la recta principal, Verstappen tiró del freno trasero para regenerar energía y la maniobra hizo que su Red Bull diera un latigazo y lo disparara contra las barreras de protección.

El tetracampeón del mundo quedó eliminado sin poder marcar tiempo.

"Mad Max" salió del coche por sí mismo, aunque tocándose las muñecas, y por protocolo tuvo que someterse a una revisión médica.

"El coche simplemente se bloqueó en el eje trasero. ¡Fantástico!", dijo con ironía tras el accidente que derivó en su peor calificación desde el Gran Premio de Rusia de 2021, cuando por una penalización por cambio de motor ni siquiera salió a la Q1.

Carlos Sainz, de Williams, y Lance Stroll, de Aston Martin, quizá tuvieron peor suerte y no pudieron participar en la sesión de clasificación por problemas con sus coches.

Ellos, como Verstappen, necesitarán el permiso de los comisarios para disputar la carrera.

Parrilla de salida para el Gran Premio de Australia

1.- George Russell / Mercedes
2.- Kimi Antonelli / Mercedes
3.- Isack Hadjar / Red Bull
4.- Charles Leclerc / Ferrari
5.- Oscar Piastri / McLaren
6.- Lando Norris / McLaren
7.- Lewis Hamilton / Ferrari
8.- Liam Lawson / RB
9.- Arvid Lindblad / RB
10.- Gabriel Bortoleto / Audi
11.- Nico Hülkenberg / Audi
12.- Oliver Bearman / Haas
13.- Esteban Ocon / Haas
14.- Pierre Gasly / Alpine
15.- Alex Albon / Williams
16.- Franco Colapinto / Alpine
17.- Fernando Alonso / Aston Martin
18.- Sergio Pérez / Cadillac
19.- Valtteri Bottas / Cadillac
20.- Max Verstappen / Red Bull
21.- Carlos Sainz / Williams
22.- Lance Stroll / Aston Martin
 

