Max Verstappen sufre fuerte accidente en la clasificación del GP de Australia | VIDEO

Antes del inicio de la temporada, Max Verstappen y otros pilotos habían advertido sobre la complejidad de los sistemas eléctricos de los nuevos coches de F1 y sus posibles consecuencias para el espectáculo e incluso para la seguridad de los pilotos. Ayer, en la Q1 del Gran Premio de Australia, el neerlandés lo vivió en carne propia.

Al llegar a la primera curva del circuito de Albert Park, tras la recta principal, Verstappen tiró del freno trasero para regenerar energía y la maniobra hizo que su Red Bull diera un latigazo y lo disparara contra las barreras de protección.

El tetracampeón del mundo quedó eliminado sin poder marcar tiempo.

"Mad Max" salió del coche por sí mismo, aunque tocándose las muñecas, y por protocolo tuvo que someterse a una revisión médica.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! ��



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 ��#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

"El coche simplemente se bloqueó en el eje trasero. ¡Fantástico!", dijo con ironía tras el accidente que derivó en su peor calificación desde el Gran Premio de Rusia de 2021, cuando por una penalización por cambio de motor ni siquiera salió a la Q1.

Carlos Sainz, de Williams, y Lance Stroll, de Aston Martin, quizá tuvieron peor suerte y no pudieron participar en la sesión de clasificación por problemas con sus coches.

Ellos, como Verstappen, necesitarán el permiso de los comisarios para disputar la carrera.

Parrilla de salida para el Gran Premio de Australia

1.- George Russell / Mercedes

2.- Kimi Antonelli / Mercedes

3.- Isack Hadjar / Red Bull

4.- Charles Leclerc / Ferrari

5.- Oscar Piastri / McLaren

6.- Lando Norris / McLaren

7.- Lewis Hamilton / Ferrari

8.- Liam Lawson / RB

9.- Arvid Lindblad / RB

10.- Gabriel Bortoleto / Audi

11.- Nico Hülkenberg / Audi

12.- Oliver Bearman / Haas

13.- Esteban Ocon / Haas

14.- Pierre Gasly / Alpine

15.- Alex Albon / Williams

16.- Franco Colapinto / Alpine

17.- Fernando Alonso / Aston Martin

18.- Sergio Pérez / Cadillac

19.- Valtteri Bottas / Cadillac

20.- Max Verstappen / Red Bull

21.- Carlos Sainz / Williams

22.- Lance Stroll / Aston Martin

