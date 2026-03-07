El Clásico Mundial de Beisbol continúa dejando algunos duelos de máxima tensión, otros de dominio absoluto y jugadores que están brillando con su país escrito en el pecho en la sexta edición del torneo. La jornada de sábado, con siete juegos en las diferentes partes del mundo, empezó a inclinar la balanza en favor de algunos países , aunque también dejó las primeras caras largas con los primeros eliminados.

Japón vence a Corea del Sur

La Tierra del Sol Naciente sigue invicta en su casa, pero tuvieron que emplearse a fondo en un duelo de toma y daca con Corea para seguir así, al terminar con pizarra 8-6. La novena capitaneada por Jung Hoo Lee tomó ventaja de tres al inicio del juego, pero los nipones se acercaron con cuadrangular de Seiya Suzuki de inmediato, llevándose por delante a Shohei Ohtani.

Fue la propia superestrella de los Dodgers quien empató el juego, con su segundo bambinazo en días seguidos dentro del Clásico, para empatar en el tercer rollo; Suzuki repitió la dosis y Masataka Yoshida terminó de convertir el Tokyo Dome en un manicomio en la misma entrada en la que los japoneses ya ganaban 5-3.

Con el duelo empatado a cinco, en la séptima armaron otro rally de tres rayitas del que los coreanos no pudieron volver, a pesar del intento que los acercó a dos en la octava para el resultado definitivo.

Estados Unidos supera a Gran Bretaña

Estados Unidos, tras arrancar apaleando a Brasil, consiguió su segunda victoria del grupo contra Gran Bretaña, que al igual que contra México, demostró que es un hueso difícil de roer, no obstante, los bates norteamericanos destrabaron el juego, desinflaron a los europeos y ganaron 9-1.

Estados Unidos remó contracorriente desde el inicio del enfrentamiento. Nate Eaton puso del otro lado de la barda el primer pitcheo de Tarik Skubal, quien se fajó y acabó con cinco ponches y solo un imparable más en tres entradas.

A las barras y las estrellas les costó el bateo oportuno hasta el quinto episodio. Kyle Schwarber rompió el trabuco inglés con cuadrangular de dos carreras y la entrada acabó 5-1, gracias a un imparable de Gunnar Henderson que remolcó otras dos. A partir de ahí se activó la ofensiva norteamericana con tres más en la sexta, una más en la séptima y se dieron el lujo de dejar la casa llena en la octava, ante un equipo que ha intentado pero se ha quedado corto en sus dos juegos.

Dos países dejados en el terreno

El Clásico Mundial de Beisbol nunca había visto en sus juegos un cuadrangular para dejar al rival tendido, este sábado tuvimos dos . El drama es infaltable cuando se trata del Rey de los Deportes y Puerto Rico, jugando en San Juan, no podía tener mejor escenario para su segundo triunfo en el torneo.

Enfrentando a Panamá, en la décima entrada y viniendo de atrás en par de ocasiones en el encuentro, completaron la remontada con un homerun solitario de Darrell Hernaiz por el jardín izquierdo para ganar 4-3.

Países Bajos consiguió el otro ante Nicaragua. Los tulipanes lo perdían 1-3 en la novena entrada con dos outs. Ceddanne Rafaela y Xander Bogaerts se envasaron; llegó Ozzie Albies con la capa de héroe y de un batazo desapareció la bola para darle una victoria dramática a su selección.

Resultados del WBC este sábado

Corea del Sur 6-8 Japón

Colombia 2-8 Canadá

Nicaragua 3-4 Países Bajos

Brasil 0-8 Italia

Panamá 3-4 Puerto Rico

Israel 3-11 Venezuela

Gran Bretaña 1-9 Estados Unidos

