La llegada de Chivas al Estadio Jalisco estuvo marcada por momentos de tensión, luego de que un grupo de aficionados del Atlas arrojara diversos objetos al camión que transportaba al equipo rojiblanco, previo al inicio del Clásico Tapatío.

Desde varios minutos antes de la llegada del conjunto visitante, un nutrido sector de seguidores rojinegros se concentró en el acceso al estacionamiento del estadio , donde también habían recibido previamente al autobús del Atlas con cánticos y muestras de apoyo.

Sin embargo, cuando el camión de Chivas hizo su arribo al inmueble, el ambiente cambió y algunos aficionados comenzaron a lanzar objetos en dirección al vehículo. Entre consignas en contra del acérrimo rival, se reportó el lanzamiento de latas de cerveza, además de piedras y trozos de cemento que impactaron contra la carrocería y los vidrios del autobús.

A pesar de lo ocurrido, el vehículo logró ingresar al estadio sin mayores contratiempos y no se reportaron daños graves en las ventanas ni personas lesionadas.

Tras el incidente, el comisario designado por la Liga MX tomó conocimiento de lo sucedido y realizó el reporte correspondiente para documentar los hechos dentro del operativo del partido.

Este tipo de situaciones no es nuevo en los partidos de alta rivalidad que se disputan en el Estadio Jalisco. Aunque para este encuentro se implementó un fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores del inmueble, el incidente evidenció fallas en el control del acceso durante la llegada del equipo visitante.

