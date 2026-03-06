Japón inició con autoridad la defensa de su corona en el Clásico Mundial de Beisbol al aplastar 13-0 a China Taipéi en un encuentro que prácticamente quedó sentenciado desde las primeras entradas, con una exhibición ofensiva encabezada por Shohei Ohtani.

La novena japonesa mostró su poder desde temprano y resolvió el encuentro en apenas tres capítulos. Sin embargo, el golpe definitivo llegó en el segundo rollo, cuando la ofensiva nipona armó un rally demoledor de diez anotaciones que dejó sin capacidad de reacción al conjunto taiwanés.

El momento cumbre de la entrada llegó cuando Ohtani, con las bases llenas, conectó un espectacular grand slam que encendió a los aficionados y puso en marcha la ofensiva japonesa. Pero la noche de la figura no terminó ahí, más adelante en el mismo inning volvió al plato y produjo otra carrera con un sencillo, redondeando una actuación dominante en el ataque.

Tras esa explosión ofensiva, Japón amplió la ventaja en el tercer episodio con otras tres carreras, poniendo una diferencia que resultaba prácticamente definitiva. El pitcheo japonés también cumplió con creces, manteniendo en silencio a los bates de China Taipéi durante todo el encuentro.

El juego concluyó en el séptimo capítulo al aplicarse la llamada regla de la misericordia del Clásico Mundial de Beisbol, la cual establece que un partido puede darse por terminado si un equipo tiene ventaja de 15 carreras o más después de cinco entradas, o de al menos 10 tras siete innings.

Más resultados

En otros resultados de la jornada, Cuba derrotó 3-1 a Panamá en un duelo marcado por el dominio monticular de Liván Moinelo, quien se apuntó la victoria tras lanzar tres entradas y dos tercios en las que permitió únicamente dos hits y recetó cuatro ponches.

Por su parte, Venezuela debutó con triunfo al imponerse 6-2 a Países Bajos, destacando la actuación ofensiva de Javier Sanoja, quien tuvo una productiva actuación al irse de 4-2 con una carrera impulsada para contribuir al éxito de la novena sudamericana.

MF