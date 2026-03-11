Clásico Mundial de Beisbol 2026: México es apaleado por Italia y queda eliminado

Contra todo pronóstico y firmando, hasta el momento, la mayor sorpresa del torneo, Italia se clasificó en primer lugar del Grupo B a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras apalear 9-1 a la Selección Mexicana, que quedó eliminada en fase de grupos.

La novena azteca saltó al diamante con una consigna clara: una victoria por cualquier marcador le aseguraba el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, esa ventaja teórica nunca se reflejó en el terreno de juego, donde los italianos impusieron condiciones desde las primeras entradas.

El gran protagonista de la noche fue Vinnie Pasquantino. El primera base llegó al compromiso sin haber conectado un solo imparable en la competencia, pero eligió el escenario perfecto para despertar a la ofensiva. Con tres cuadrangulares en el encuentro, lideró un ataque italiano que no tuvo piedad con el pitcheo mexicano y terminó por encaminar una victoria contundente.

El abridor mexicano Javier Assad no pudo replicar la sólida actuación que había tenido previamente ante Gran Bretaña. En esta ocasión, el pitcher fue castigado con cuatro carreras, marcando el tono de una noche complicada para el cuerpo de lanzadores mexicanos.

Pero Assad no fue el único que sufrió. El bullpen tampoco supo cómo contener a los europeos, que repitieron la fórmula que previamente les había dado éxito frente a Estados Unidos al castigar con batazos largos. Además de los tres jonrones de Pasquantino, el ataque italiano sumó otro cuadrangular, cortesía de Jon Berti.

México utilizó a siete lanzadores en el encuentro y únicamente Roel Ramírez y Andrés Muñoz fueron capaces de bajar del montículo completamente ilesos, mientras que el resto recibió al menos una carrera.

A la par de los problemas desde la lomita, la ofensiva mexicana tampoco logró responder, pese a que tuvo a hombres en circulación en cada una de las entradas. El pitcheo italiano maniató a los peloteros aztecas, especialmente el inicialista Aaron Nola, quien trabajó cinco sólidas entradas en las que recetó cinco ponches y limitó cualquier intento de reacción.

México logró evitar la blanqueada en el séptimo episodio con Alek Thomas conectando un roletazo que finalizó en out, pero permitió que Joey Meneses cruzara el plato. Incluso, en ese mismo capítulo, al igual que en el octavo inning, los aztecas llegaron a llenar las bases, encendiendo una luz de esperanza; aunque el batazo oportuno nunca apareció y la amenaza terminó por diluirse.

De esta manera, la Selección Mexicana se despidió del torneo con marca de 2-2, quedándose a las puertas de la siguiente fase. Italia, en cambio, completó una fase de grupos perfecta y avanzó como líder, por lo que ahora se medirá ante Puerto Rico en los cuartos de final.

