Carlos Salcido confesó que pudo jugar para el acérrimo rival de Chivas

El futbolista reveló que estuvo muy cerca de jugar en el rival histórico del Club Deportivo Guadalajara y no, no es el vecino de la ciudad.

Durante el podcast del club rojiblanco transmitido por CHIVASTV, Carlos Salcido reveló que estuvo muy cerca de fichar por el América en 2013 , año en que se encontraba jugando para los amarrillos de la Sultana del Norte.

El zaguero central e histórico del Guadalajara siempre mostró su amor por el club, ya que este le dio la oportunidad de construir un futuro.

Este acercamiento del conjunto azulcrema no fue del todo fallido, ya que si buscaban incluir un exrojiblanco, lo consiguieron con la alternativa a la negación de Salcido. Francisco “Maza” Rodríguez fue el elegido como el fichaje para llenar el hueco en la plantilla.

El “Maza” Rodríguez conquistó con el conjunto del América el título de liga ese mismo año.

¿Qué ganó Carlos Salcido con Chivas?

Salcido siempre jugó con el corazón en las manos y con el objetivo de dejar un legado en Chivas, por lo que a su regreso de Europa, después de su paso por Tigres, volvió al club de sus amores para escribir su historia.

En su segunda etapa con el rebaño sagrado consiguió:

- 2 Copa MX 15’/17’

- 1 Supercopa MX 16’

- 1 Liga MX 17’

- Concacaf Liga de Campeones 18’

El también nombrado “Sasa”, tuvo éxito en el Viejo Continente cuando migró del club rojiblanco al PSV Eindhoven, con ellos consiguió:

- 2 Eredivisie 07’/08’

- 1 Supercopa de los Países Bajos 09’

Además, con la Selección Mexicana, Salcido pudo conseguir títulos importantes, como lo fue la Medalla de Oro en Londres 2018.

Salcido se retiró del futbol profesional en los Tiburones Rojos de Veracruz en 2019 , en un partido de liga contra el equipo de sus amores.

