La Selección Mexicana cerró su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol con una derrota de 5-7 ante Los Ángeles Dodgers en un duelo amistoso disputado en el Camelback Ranch. El encuentro sirvió como el último ensayo para la novena azteca antes de iniciar su participación en el torneo de selecciones .

El partido tuvo un manejo particular desde la lomita por parte del conjunto mexicano, ya que el cuerpo técnico decidió abrir con el relevista Brennan Bernardino y posteriormente utilizar a distintos brazos del bullpen para completar el compromiso. La estrategia buscó evaluar a varios lanzadores y afinar detalles de cara al arranque oficial del certamen.

Los Dodgers tomaron la iniciativa en el segundo inning, cuando lograron fabricar dos carreras que les permitieron adelantarse en la pizarra. Sin embargo, la respuesta mexicana llegó de inmediato. En el tercer episodio, la ofensiva tricolor reaccionó con un rally de tres anotaciones que le dio momentáneamente la vuelta al marcador y generó entusiasmo entre el equipo.

Aun así, la ventaja no duró demasiado. La novena angelina volvió a la carga poco después y, aprovechando un par de dobles oportunos, consiguió retomar la delantera. El intercambio ofensivo mantuvo el partido cerrado y con constantes cambios de ritmo entre ambas escuadras.

CORTESÍA/ Federación Mexicana de Béisbol.

México volvió a acercarse en la quinta entrada, cuando Nacho Álvarez conectó un sencillo productor que permitió sumar una carrera más para los dirigidos por Benjamín Gil. Con ese batazo, el encuentro se mantuvo apretado y con posibilidades para ambos lados.

No obstante, el momento decisivo llegó en la octava entrada. Con Luis Miranda en la lomita, los Dodgers lograron un ataque contundente que produjo tres carreras, mismas que terminaron marcando la diferencia definitiva en el marcador.

México todavía intentó reaccionar en el noveno inning, donde consiguió una carrera más para acercarse en la pizarra. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente y el encuentro concluyó a favor de Los Ángeles .

Con este resultado, la novena mexicana cerró su etapa de preparación con saldo de una victoria y una derrota, dejando sensaciones positivas en varios aspectos del juego antes de iniciar la competencia oficial.

Ahora, el equipo dirigido por Benjamín Gil se enfoca en su debut dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026 , donde enfrentará a Gran Bretaña el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas, en el primer paso de su camino dentro del prestigioso torneo internacional.

CORTESÍA/ Federación Mexicana de Béisbol.

SV