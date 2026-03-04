En la antesala del esperado duelo entre Chivas y Atlas, Efraín Álvarez dio a conocer el mensaje directo que recibieron por parte del propietario del club , Amaury Vergara. La instrucción fue contundente: el equipo debe imponerse “sí o sí” en el Clásico Tapatío.

El futbolista rojiblanco explicó que la exigencia es constante dentro de la institución, pero reconoció que este tipo de partidos tiene un significado especial tanto para el plantel como para la afición.

“Los clásicos son para ganar, especialmente aquí en Chivas. En realidad, todos los partidos son para ganar, pero este tiene algo especial. Hace unos días hablé con el ‘patrón’ y nos dijo que ‘tenemos que ganar sí o sí’. Aquí siempre hay presión, pero también el compromiso de darle una alegría a la afición, que siempre nos apoya”, expresó Álvarez.

Asimismo, señaló que dentro del grupo siempre se consideran favoritos cuando enfrentan este compromiso , aunque dejó claro que esa confianza debe reflejarse en el terreno de juego. También puntualizó que no existe ningún incentivo económico adicional por llevarse el triunfo ante el rival de la ciudad.

“En nuestra cabeza y dentro del plantel siempre somos favoritos, pero eso no juega. Tenemos que salir concentrados y dar lo máximo. No se habló de ninguna prima; en Chivas la obligación es ganar, sí o sí”, agregó.

Finalmente, el atacante recordó que cuando vivía en Estados Unidos, el Clásico Nacional frente a Club América era el más significativo en su entorno familiar. Sin embargo, confesó que ahora, como integrante del Guadalajara, vive ambos clásicos con una perspectiva distinta.

“Se vive muy diferente. Mi papá siempre fue chiva y allá se siente mucho el Clásico Nacional contra América. Pero ahora que estoy aquí, tanto el Clásico Nacional como el Tapatío son muy especiales. Estando acá, sabemos que tenemos que ganarlos todos por la afición”, concluyó.

