Harry Maguire vuelve a colocarse en el centro de la atención pública tras la resolución emitida por un tribunal en Grecia, un fallo que reaviva un caso ocurrido en 2020 y que ha acompañado su carrera desde entonces.

El defensa inglés, futbolista del Manchester United y de la selección inglesa, fue declarado culpable por un tribunal griego en la isla de Syros por los altercados registrados durante sus vacaciones en agosto de 2020.

Los hechos por los que se le juzgó ocurrieron a las afueras de un bar, donde se vio involucrado en una pelea y fue acusado de agredir, intentar sobornar y resistirse a ser detenido por la policía.

En un primer momento, ese mismo año, fue condenado a 21 meses y diez días de prisión suspendida; no obstante, la apelación permitió repetir el juicio y aquella sentencia quedó anulada.

Tras cuatro aplazamientos, el tribunal determinó una nueva condena de 15 meses de prisión suspendida. Esto significa que el jugador no tendrá que ingresar en la cárcel siempre y cuando no reincida en el futuro.

El equipo legal del futbolista anunció que planea apelar la decisión, ya que el jugador ha negado en todo momento las acusaciones.

Maguire no estuvo presente en Grecia durante el juicio y se espera que pueda participar con el Manchester United en su compromiso frente al Newcastle United dentro de la Premier League.

En agosto de 2020, el defensa concedió una entrevista a la BBC para dar su versión de los hechos y aseguró que no tenía motivos para disculparse.

"Me golpearon en las piernas, entré en pánico. Pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad".

Según relató en aquella ocasión, se encontraba de vacaciones con su prometida, la hermana de ella y algunos amigos cuando, tras salir de un bar, varios hombres comenzaron a molestarlos. Decidieron retirarse del lugar en un minibús que habían alquilado, pero minutos después fueron rodeados por individuos que los obligaron a bajar del vehículo, situación que —según su versión— le hizo pensar que estaban siendo secuestrados.

"Nos pusieron de rodillas, con nuestras manos en el aire¿ y nos empezaron a golpear. Me pusieron una esposa, golpeándome en las piernas y gritándome que mi carrera se había acabado. En ese momento pensé que no podían ser policía, así que traté de huir. Por eso dicen que me resistí y que les agredí, pero no hubo puñetazos. No pensaba que fueran la policía".

Por su parte, la policía griega sostiene que ese relato no corresponde con lo ocurrido y asegura que tanto el futbolista como su hermano profirieron insultos y agredieron físicamente a los agentes.

La apelación anunciada por su defensa será clave para definir si el proceso judicial queda cerrado o si aún habrá nuevos capítulos legales para el jugador inglés.

