Este miércoles 11 de marzo trascendió que Travis Kelce renovó su contrato con los Kansas City Chiefs por una temporada más tras días de rumores y dudas sobre su posible retirada del deporte.

El veterano de 36 años y novio de Taylor Swift firmó un contrato por un valor máximo de 15 millones de dólares, con 12 garantizados, según la cadena ESPN.

El 'tight end' ha ganado tres 'Super Bowl' con los Chiefs, donde forma una de las mejores parejas ofensivas de la liga junto al 'quarterback' Patrick Mahomes.

Sin embargo, Mahomes podría perderse parte de la próxima temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió el pasado diciembre.

Kelce, quien ya es considerado como uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, vio crecer su popularidad al final del 2023, cuando dio a conocer su relación amorosa con Taylor Swift, la estrella del pop, con quien se comprometió en agosto pasado.

