Kai Havertz volvió al BayArena de Leverkusen, en Alemania, y recibió ovaciones de la afición que le brindó cariño, aunque su salida fue hace seis años. Sin embargo, el artillero fue el encargado de darle el dramático empate a un gol al Arsenal en el cierre del partido contra el Bayer Leverkusen, en la ida de los octavos de final de la Champions League este miércoles 11 de marzo.

Arsenal llegaba como favorito

Los Gunners llegaron a la eliminatoria como el equipo favorito para seguir con vida en el torneo de la UEFA, pero las aspirinas estuvieron a la altura durante gran parte del encuentro. Los ingleses insistieron en el primer tiempo, donde tuvieron oportunidades a balón parado que desaprovecharon, además de varios disparos, incluido uno al travesaño.

El cuadro germano no quiso esperar de brazos cruzados y también desplegó su ofensiva en lapsos de los primeros 45 minutos, poniendo presión al Arsenal y con Gabriel Magalhaes arriesgando el físico, poniendo el pecho a las balas.

En el comienzo del segundo tiempo, el Bayer Leverkusen sorprendió con un gol de vestidor y un trago de su propia medicina al Arsenal. A balón parado, en un tiro de esquina, Robert Andrich llegó al segundo poste para rematar y dar la momentánea sorpresa.

La prisa llegó al banquillo de Mikel Arteta, quien saturó el campo de delanteros en busca del empate, mientras los locales se aferraban a la ventaja defendiendo con todo lo posible. Cuando los huecos eran pocos, el árbitro marcó penal de Malik Tillman sobre Noni Madueke al 85'. Havertz lo capitalizó para el marcador definitivo, en un partido sufrido para el cuadro inglés que sigue invicto en la Champions.

¿Cuándo se juega la vuelta de los octavos de final?

El segundo partido de esta llave está programado para disputarse el próximo martes 17 de marzo, cuando el Arsenal de Havertz reciba al Leverkusen en el Emirates Stadium en Londres, Inglaterra.

Dicho encuentro deberá arrancar a las 14:00 horas tiempo del centro de México.

