La planificación de la Selección Mexicana de Fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa generando movimientos y evaluaciones dentro del cuerpo técnico. En este contexto, el entrenador Javier Aguirre estaría considerando el regreso de Guillermo Ochoa para los próximos encuentros amistosos que el equipo disputará durante la siguiente Fecha FIFA.

La experiencia como factor clave

Uno de los principales motivos detrás de esta posible convocatoria es la amplia trayectoria internacional del arquero mexicano. Con 40 años de edad, Ochoa es uno de los jugadores con mayor recorrido dentro de la selección nacional, a la que ha sido convocado desde 2005.

Actualmente milita en el AEL Limassol del futbol de Chipre y acumula más de 150 apariciones con el representativo nacional. Además, ha participado en cinco Copas del Mundo: Copa Mundial de la FIFA 2006, Copa Mundial de la FIFA 2010, Copa Mundial de la FIFA 2014, Copa Mundial de la FIFA 2018 y Copa Mundial de la FIFA 2022.

Si llegara a ser considerado para el torneo de 2026, el portero podría convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis ediciones del Mundial, una marca histórica para el futbol mexicano.

Competencia en la portería

Según lo mencionado por Medrano, el cuerpo técnico encabezado por Aguirre considera que la presencia de Ochoa podría aportar no solo rendimiento en el terreno de juego, sino también liderazgo dentro del grupo. En un proceso que combina jóvenes talentos con jugadores de mayor experiencia, su papel podría resultar relevante en momentos de alta exigencia.

El rendimiento irregular de porteros como Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel durante el torneo Clausura 2026 ha generado cuestionamientos sobre quién ocupará el puesto titular. Esta situación también podría abrir la puerta a otros nombres que anteriormente no estaban en el radar, como Andrés Gudiño.

Los partidos en los que el técnico podría considerar la presencia de Ochoa se jugarán durante la Fecha FIFA de marzo de 2026. En el primero de ellos, México enfrentará a la Selección de Portugal el 28 de marzo. Posteriormente, el equipo se medirá ante la Selección de Bélgica el 31 de marzo.

Estos encuentros forman parte de la estrategia del cuerpo técnico para enfrentar a selecciones de alto nivel competitivo antes del inicio de la Copa del Mundo.

Las sedes de los encuentros

El duelo ante Portugal se disputará en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, uno de los estadios más emblemáticos del futbol internacional y que también será sede del Mundial de 2026.

Por su parte, el partido frente a Bélgica se jugará en el Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos. Esta ciudad suele recibir con entusiasmo los encuentros del Tri debido a la numerosa comunidad mexicana que reside en esa región.

Un posible regreso a la selección

De concretarse la convocatoria, el retorno de Guillermo Ochoa representaría su primera aparición con la selección nacional después de varios meses sin ser incluido en las listas. Su llamado más reciente había sido para la Copa Oro de la Concacaf 2025, torneo en el que México se coronó campeón, aunque el portero no participó en los partidos del certamen.

La decisión final dependerá de la convocatoria oficial que presente Javier Aguirre para los amistosos de marzo. Mientras tanto, la posibilidad de ver nuevamente a Ochoa con la camiseta de la selección continúa generando debate sobre el balance entre experiencia y juventud dentro del equipo que representará a México en la próxima Copa del Mundo.

