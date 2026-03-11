Luego de la repentina eliminación de la Selección Mexicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026 a manos de Italia, el manejador Benjamín Gil aseguró que este resultado no representa un fracaso para el béisbol azteca, pese a que también se desvaneció la posibilidad de calificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El dirigente de la novena tricolor destacó la calidad del conjunto italiano , señalando que se trata de un equipo sólido que todavía es subestimado por algunos, quienes creen que Italia únicamente destaca en el futbol.

“Yo no lo considero un fracaso porque sabíamos que Italia era un equipo mucho más difícil. El problema es que, hay gente que no conoce de lleno el béisbol y podrían decir que era un grupo bien difícil si fuera fútbol porque es Italia, Brasil e Inglaterra. Pero Italia es un muy buen equipo, ¿hay alguien que crea que Italia es un mal equipo después de lo que hicieron contra Estados Unidos? Quien crea que Italia no es un buen equipo, no tiene la menor idea de lo que está hablando.”

“Sabíamos que Italia era un equipo muy difícil. Nos enfrentamos a Nola y Skenes, son súper pitchers los dos. Y no es casualidad que los dos equipos (Estados Unidos e Italia) prepararon a sus dos mejores pitchers para México. Usamos a los pitchers que creíamos nos iban a llevar a la victoria. Nunca pensé que nos fueran anotar ni cuatro carreras”, comentó Benjamín.

Aun con el doloroso resultado, Gil señaló que la generación de peloteros que viene detrás permite mantener la ilusión de que México algún día pueda ser campeón en un Clásico Mundial porque hay mucho talento.

“Hay un gran futuro con los jugadores talentosos que ahí vienen, la verdad. En jugadores de posición y también arriba de la loma. Está Marcelo Mayer, Tirso Real, Alex Osuna, Jared Serna, Milan Tolentino, hay varios muy interesantes que nos van a mantener soñando con un campeonato mundial. Desafortunadamente, hoy no se pudo. Se trabajó y se preparó, pero Italia tuvo su noche. Es difícil reprochar algo”, culminó el mánager.

