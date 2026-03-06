La antesala de la sesión de clasificación en el circuito de Albert Park estuvo marcada por el dramatismo y un dominio contundente de las "Flechas Plateadas". En la tercera práctica libre (FP3) del Gran Premio de Australia, el británico George Russell se llevó el mejor tiempo de la sesión, seguido de cerca por Lewis Hamilton de Ferrari, consolidando el resurgimiento de Mercedes en este inicio de temporada 2026.

La hegemonía alemana fue acechada por Charles Leclerc, quien colocó su Ferrari en la tercera posición, confirmando que la Scuderia será un contendiente directo por la pole position. Sin embargo, la nota preocupante para la afición mexicana volvió a ser Sergio "Checo" Pérez. A pesar de los esfuerzos de Cadillac por mejorar la fiabilidad del MAC-26, el tapatío finalizó en el puesto número 20, batallando aún para encontrar el ritmo de carrera y la configuración ideal de su monoplaza.

La sesión se vio interrumpida de manera abrupta a 13 minutos del final debido a un fuerte accidente del joven italiano Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes perdió el control de su auto, impactando contra las barreras y provocando la aparición de la bandera roja. Afortunadamente, el piloto salió ileso, aunque el daño en su vehículo dejó a los mecánicos con una tarea titánica previo a la clasificación.

La fiabilidad también fue el verdugo de la escudería Williams. Tanto Carlos Sainz como Alex Albon reportaron problemas graves en sus unidades de potencia, viéndose obligados a abandonar la pista prematuramente. Una situación similar afectó a Lance Stroll, cuyo Aston Martin presentó fallas mecánicas que limitaron su rodaje.

Con estos resultados y la incertidumbre mecánica de varios equipos, todo está listo para las rondas de clasificación. En unos minutos, los pilotos regresarán a la pista para definir la parrilla de salida del primer Gran Premio del año.

MF