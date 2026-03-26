A menos de 80 días para que arranque el Mundial 2026, torneo de la FIFA que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, Cinépolis dio a conocer que transmitirá algunos de los partidos en sus pantallas. Para los aficionados en México que quieran disfrutar de los encuentros, pero no puedan asistir a los estadios, esta opción permitirá vivir la experiencia desde el cine.

Mediante sus redes sociales, la cadena anunció la iniciativa con el mensaje: "Los partidos más importantes del futbol ya tienen su destino, y es vivirlos en mis cines. ¿Qué partido te emociona más por vivir?". Con esto, se confirma que el Mundial 2026 no solo se vivirá en televisión o plataformas digitales, sino también en las grandes pantallas.

Partidos del Mundial 2026 que se podrán ver en Cinépolis

Al momento, esta es la cartelera de partidos que Cinépolis tendrá disponible en sus complejos:

México vs Sudáfrica (11 de junio a las 13:00 horas)

Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio a las 19:00 horas)

Brasil vs Marruecos (13 de junio a las 16:00 horas)

Países Bajos vs Japón (14 de junio a las 14:00 horas)

Argentina vs Argelia (16 de junio a las 19:00 horas)

Inglaterra vs Croacia (17 de junio a las 14:00 horas)

México vs Corea del Sur (18 de junio a las 19:00 horas)

Brasil vs Haití (19 de junio a las 19:00 horas)

Países Bajos vs ganador del repechaje (20 de junio a las 11:00 horas)

España vs Arabia Saudita (21 de junio a las 10:00 horas)

Noruega vs Senegal (22 de junio a las 18:00 horas)

Colombia vs ganador del repechaje (23 de junio a las 20:00 horas)

Ganador del repechaje vs México (24 de junio a las 19:00 horas)

Ecuador vs Alemania (25 de junio a las 14:00 horas)

Uruguay vs España (26 de junio a las 18:00 horas)

Panamá vs Inglaterra (27 de junio a las 15:00 horas)

Colombia vs Portugal (27 de junio a las 17:30 horas)

X / @Cinepolis

Mundial 2026: formato, sedes y fechas que debes conocer

La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026, con el partido México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca de la CDMX. Este torneo hará historia al ser el primero con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos; nuestro país será el primero en albergar el torneo en tres distintas ediciones, y el Coloso de San Úrsula, el primer recinto que tiene el partido que levanta el telón de la competencia por tercera vez.

Se disputará en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la primera vez organizada por tres países.

En cuanto a las fechas más importantes, la fase de grupos del Mundial 2026 se disputará del 11 al 27 de junio de 2026. Por su parte, la final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.

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