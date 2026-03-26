A menos de 80 días para que arranque el Mundial 2026, torneo de la FIFA que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, Cinépolis dio a conocer que transmitirá algunos de los partidos en sus pantallas. Para los aficionados en México que quieran disfrutar de los encuentros, pero no puedan asistir a los estadios, esta opción permitirá vivir la experiencia desde el cine.Mediante sus redes sociales, la cadena anunció la iniciativa con el mensaje: "Los partidos más importantes del futbol ya tienen su destino, y es vivirlos en mis cines. ¿Qué partido te emociona más por vivir?". Con esto, se confirma que el Mundial 2026 no solo se vivirá en televisión o plataformas digitales, sino también en las grandes pantallas.Al momento, esta es la cartelera de partidos que Cinépolis tendrá disponible en sus complejos:La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026, con el partido México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca de la CDMX. Este torneo hará historia al ser el primero con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos; nuestro país será el primero en albergar el torneo en tres distintas ediciones, y el Coloso de San Úrsula, el primer recinto que tiene el partido que levanta el telón de la competencia por tercera vez.Se disputará en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, la primera vez organizada por tres países.En cuanto a las fechas más importantes, la fase de grupos del Mundial 2026 se disputará del 11 al 27 de junio de 2026. Por su parte, la final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se definirá al nuevo campeón del mundo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF