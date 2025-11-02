En una tarde de buen toreo y emociones sinceras, la Plaza de Toros Nuevo Progreso vivió una jornada en la que Luis David Adame salió como el gran triunfador. El hidrocálido no falló a la cita con la afición tapatía y, con dos faenas llenas de oficio, elegancia, cadencia y determinación, se ganó la salida a hombros tras cortar dos orejas, una por cada toro de su lote. Fue la figura más sólida de una corrida marcada por contrastes y momentos de tensión.

El primer toro de su lote, “Don Sebas”, permitió a Luis David mostrar su temple. Cumplió con los tres tercios y, ya con la muleta, ligó una faena variada y con sentido. Una estocada efectiva bastó para que el juez concediera la primera oreja del hidrocálido. Su segundo toro, “Gerita”, tuvo mejor juego y fue premiado al final con arrastre lento. Adame lo toreó por ambos pitones, aprovechando su recorrido y clase. La media estocada de rápidos efectos selló una nueva oreja y abrió la puerta grande para el miembro más joven de la dinastía Adame.

El español Román Collado comenzó la tarde con buen pie. Con “Malquerido”, dejó una faena interesante que conectó con los tendidos. Aunque la estocada fue contraria, resultó efectiva y el juez le otorgó una oreja que generó opiniones divididas entre los aficionados más exigentes. Sin embargo, su segundo toro, “Bocadito”, fue un rival complicado. Siempre incierto y refugiado en tablas, terminó por descomponer al torero ibérico, quien escuchó los tres avisos tras no poder terminar con él, volviendo a corrales con vida.

Para Leo Valadez en su regreso a la Perla Tapatía, la tarde no fue sencilla. Su primer toro, “Catrino”, se partió un pitón al rematar en un burladero, lo que obligó al torero a abreviar ante un conjunto que no podía lucirse. En su segundo turno, con “Antepasado”, un toro que medía y probaba constantemente, Valadez solo consiguió hilvanar algunos muletazos aislados. Aun así, la afición reconoció su esfuerzo con palmas.

La tarde, finalmente, quedó marcada por la actuación de Luis David, quien se perfila como uno de los triunfadores de la Temporada Grande en Guadalajara, en una corrida donde el público salió satisfecho y la plaza volvió a vibrar con el toreo.

SV