Chivas será el rival incómodo en la Liguilla: Manuel Sol

Tras la victoria de Guadalajara ante Pachuca, que les permite tener en sus manos la clasificación directa a la Liguilla, el exfutbolista rojiblanco Manuel Sol consideró que el equipo tapatío será uno de los rivales más incómodos en la fase final del fútbol mexicano.

El ahora analista deportivo reconoció que el Rebaño aún no se encuentra al nivel de los equipos que encabezan la tabla, principalmente por la falta de experiencia en algunas líneas. Sin embargo, destacó la evolución del plantel y su capacidad, ya que están para competir de igual a igual frente a cualquier rival.

“Todavía no está al nivel de los equipos de arriba, que tienen más experiencia y planteles más completos, pero creo que Guadalajara será el rival que nadie querrá enfrentar en la Liguilla. Es un equipo que, hoy por hoy, le juega de tú a tú a cualquiera y le puede ganar a quien sea: Toluca, América, Monterrey, el que toque. Puede competirles y sacarles el triunfo. Aún le falta un poco más de experiencia y rodaje para pelear de lleno por el campeonato, pero no lo descarto: está cerrando muy bien”, señaló.

Sol también reconoció el respaldo que la directiva ha brindado al proyecto de Gabriel Milito, quien ha sabido encontrar en los jóvenes la base para consolidar un cierre de torneo prometedor.

“Lo que ha pasado con el entrenador también es algo muy normal. A veces se exige demasiado en poco tiempo. Hay que recordar que llegó sin conocer el fútbol mexicano. Le tocó asumir un equipo con jugadores de mucha experiencia y, poco a poco, fue descubriendo quiénes respondían mejor y quiénes se adaptaban al sistema. Ajustó posiciones, colocó a Luis Romo más atrás, jugó con tres centrales, hizo cambios tácticos y, con el tiempo, logró acomodar a cada futbolista en su mejor rol. Hoy, el equipo está cerrando muy bien el torneo, mostrando una cara muy competitiva y un estilo de juego que a todos nos está gustando”, agregó.

Finalmente, el exjugador destacó el desempeño de Armando González, a quien considera el delantero que Chivas necesitaba.

“Hacía mucho que Guadalajara necesitaba algo así. Se había intentado de muchas formas, trayendo a Alan Pulido, a Javier Hernández y a varios delanteros más que no habían podido responder. Pero de las fuerzas básicas aparece la ‘Hormiga’, un jugador que, en cada partido, te genera tres o cuatro opciones de gol, con entrega total. Es justo lo que necesitaba el equipo. Está viviendo un gran momento, al igual que sus compañeros, y eso es clave para mantener esta buena racha”, concluyó.

