La Selección Mexicana Femenil Sub-17 está a 90 minutos de regresar a una Final de Copa del Mundo, y esta tarde del 5 de noviembre podría conseguirlo en Marruecos.

El equipo nacional enfrenta a Países Bajos en ronda de Semifinales, equipo al que ya derrotó (0-1) en Fase de Grupos, en un agónico partido que se definió con un gol al minuto 87.

Dicho duelo será complicado para las dirigidas por Miguel Gamero, que han convertido apenas tres goles en los cinco partidos que llevan en este Mundial Sub-17. Un gol ante Países Bajos, otro ante Camerún y uno más frente a Paraguay.

En su debut frente a Corea del Norte cayeron 2-0 y ante Italia el duelo se definió en penaltis luego de un empate sin goles en el tiempo regular.

Esta ha sido la mejor participación de México en el Mundial de la categoría, desde Uruguay 2018, cuando llegaron a la final y la perdieron ante la Selección de España. En las últimas dos ediciones no habían superado la primera ronda.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Países Bajos?

El duelo será hoy miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El duelo podrá ser visto en televisión abierta y por streaming.

En caso de ganar, su rival sería Corea del Norte, que derrotó a Brasil en su semifinal.

Fecha: Miércoles 5 de noviembre

Miércoles 5 de noviembre Horario: 13:00 horas

13:00 horas Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF