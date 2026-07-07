Christian Martinoli estuvo al borde de las lágrimas en el México vs Inglaterra | VIDEO

El futbol tiene la capacidad de quebrar hasta a los críticos más duros, y la reciente eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 lo demostró a la perfección. Durante la transmisión en vivo del encuentro desde el Estadio Ciudad de México, Christian Martinoli, protagonizó uno de los momentos más conmovedores y virales de la jornada, al escucharse con la voz entrecortada y al borde del llanto.

En esta ocasión, la frustración y la cercanía de rozar la hazaña transformaron su habitual ironía en una tristeza genuina que resonó con millones de televidentes.

El video que conmovió a las redes sociales

En la cabina de transmisión el relato de Martinoli perdió su habitual potencia para dar paso a un tono ronco y apagado. El clip es el siguiente, donde se puede ver al comentarista claramente afectado después de la eliminación del Tri:

Ves a @martinolimx llorar y entiendes que todos estábamos en el mismo barco, pidiendo un centro o pase decente la ultima media hora y no fueron capaces de hacer los cambios correctos, de que te sirven 3 delanteros si sacaste a los que tienen la magia. pic.twitter.com/Md8wXoF1AP— SOLDADO DE MILITO (@rgrza7) July 6, 2026

La empatía con la afición

Lejos de los habituales regaños al plantel, el cronista enfocó sus palabras en el llanto de los jugadores y de la tribuna, mostrando un lado sumamente empático que sorprendió a sus seguidores.

El reflejo de la afición mexicana

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Lejos de las burlas, la gran mayoría de los usuarios empatizó con el comentarista de origen argentino pero de corazón mexicano.

Muchos señalaron que escuchar a Martinoli a punto de llorar fue la "gota que derramó el vaso" para que miles de aficionados también soltaran las lágrimas en sus casas. Y es que, cuando la voz que históricamente ha narrado tanto las peores pesadillas como las alegrías más grandes del Tri se quiebra, es inevitable que el país entero sienta el golpe de una derrota que tardará mucho tiempo en sanar.

NG