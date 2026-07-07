La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su etapa más crítica y espectacular. Luego de una intensa ronda de octavos de final que nos dejó sorpresas, eliminaciones dolorosas y partidos que se definieron hasta el tiempo extra, el selecto grupo de los ocho invitados a los Cuartos de Final está completo.El último boleto fue sellado el día de hoy por la Selección de Suiza, que logró imponerse con autoridad a Colombia en la tanda de penales, asegurando su lugar en la siguiente ronda y manteniendo vivo el sueño mundialista junto a potencias como Argentina y España. La actividad se dividirá en tres días consecutivos, garantizando un fin de semana lleno de dramatismo y futbol de primer nivel. A continuación, te presentamos el calendario oficial:Francia vs MarruecosSede: Estadio Boston.Horario: 14:00 hrs.España vs BélgicaSede: Estadio Los Ángeles Horario: 13:00 hrs. Inglaterra vs. NoruegaSede: Estadio de Miami Horario: 15:00 hrs.Argentina vs SuizaSede: Estadio Kansas CityHorario: 19:00 hrs.Televisión Abierta: Únicamente el Francia vs Marruecos será transmitido por televisión abierta. Los otros 4 encuentros únicamente estarán disponibles mediante la plataforma de streaming Vix. NG