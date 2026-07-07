Martes, 07 de Julio 2026

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Así quedan los cuartos de final del Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo

Tras la vibrante victoria de Suiza sobre Colombia que cerró la ronda de octavos, han quedado definidos los ocho mejores equipos 

Por: Nadia González

Suiza elimina a Colombia y queda entre los 8 mejores equipos. IMAGO7/ Elizabeth Ruiz Ruiz

Suiza elimina a Colombia y queda entre los 8 mejores equipos. IMAGO7/ Elizabeth Ruiz Ruiz

La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su etapa más crítica y espectacular. Luego de una intensa ronda de octavos de final que nos dejó sorpresas, eliminaciones dolorosas y partidos que se definieron hasta el tiempo extra, el selecto grupo de los ocho invitados a los Cuartos de Final está completo.

El último boleto fue sellado el día de hoy por la Selección de Suiza, que logró imponerse con autoridad a Colombia en la tanda de penales, asegurando su lugar en la siguiente ronda y manteniendo vivo el sueño mundialista junto a potencias como Argentina y España. 

Así se jugarán los Cuartos de Final 

La actividad se dividirá en tres días consecutivos, garantizando un fin de semana lleno de dramatismo y futbol de primer nivel. 

A continuación, te presentamos el calendario oficial:

Jueves 9 de julio 

Francia vs Marruecos

Sede: Estadio Boston.

Horario: 14:00 hrs.

Viernes 10 de julio

España vs Bélgica

Sede: Estadio Los Ángeles 

Horario: 13:00 hrs. 

Sábado 11 de julio

Inglaterra vs. Noruega

Sede: Estadio de Miami 

Horario: 15:00 hrs.

Argentina vs Suiza

Sede: Estadio Kansas City

Horario: 19:00 hrs.

¿Dónde ver los partidos en vivo en México?

Televisión Abierta: Únicamente el Francia vs Marruecos será transmitido por televisión abierta. 

Los otros 4 encuentros únicamente estarán disponibles mediante la plataforma de streaming Vix. 

NG

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