Luego de concluir la fecha doble del Apertura 2025, Mazatlán FC y América se medirán en la Jornada 15 del torneo. El partido se disputará en el Estadio “Encanto” de Mazatlán a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un ambiente que promete gran entrada y altas expectativas por parte de ambas aficiones.

Los locales, dirigidos por Robert Dante Siboldi, vienen de sacar un empate a dos goles a media semana ante Santos Laguna, resultado que les permitió recuperar algo de confianza luego de la derrota ante Chivas. Mazatlán se sitúa en la posición 15 de la tabla general con 12 puntos, con posibilidades de todavía meterse a puestos de Play In, aunque para ello deberán cerrar el campeonato con triunfos consecutivos y esperar tropiezos de otros clubes que pelean en la zona media.

Por su parte, los Azulcremas, con su triunfo ante Puebla por marcador de 2-1 y una favorable combinación de resultados, dieron el brinco a la segunda posición de la tabla general. Los pupilos de André Jardine ya suman 30 unidades y se colocan a solo dos del líder Toluca, por lo que buscarán mantener su paso firme para cerrar la fase regular en lo más alto del torneo y asegurar ventaja rumbo a la Liguilla. Además, el técnico brasileño planea rotaciones mínimas, pues desea conservar el ritmo y la solidez mostrada en las últimas jornadas.

América parte como favorito, aunque Mazatlán intentará aprovechar su localía y el apoyo de su afición para dar la sorpresa en casa y mantener vivas sus aspiraciones de colarse en la fase de eliminaciones.

