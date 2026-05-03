Chivas y Selección Mexicana: la histórica coincidencia de Guadalajara con el Tri

Javier Aguirre acaba de presentar su nueva convocatoria de la Liga MX y el Club Deportivo Guadalajara vuelve a ser la columna vertebral. Hoy, a las puertas de un nuevo proceso mundialista, resurge la gran incógnita: ¿realmente le va mejor a la Selección Mexicana cuando se pinta de rojiblanco?

El reciente llamado del estratega nacional para los próximos compromisos incluye a cinco elementos clave del equipo tapatío. Esta decisión táctica pone sobre la mesa el análisis de cómo, cuándo y por qué la presencia de estos futbolistas impacta directamente en el rendimiento del combinado azteca.

Los nombres elegidos para portar la camiseta verde en esta ocasión son Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto “Piojo” Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando “Hormiga” González. Ellos representan la nueva esperanza de un proyecto que busca consolidarse rápidamente.

Durante décadas, una frase ha marcado el pulso y la narrativa del futbol mexicano en todos los rincones del país: “Si Chivas está bien, la Selección está bien”. Sin embargo, los datos históricos ofrecen una perspectiva llena de claroscuros.

Los años dorados y los primeros tropiezos mundialistas

El punto más alto en cuanto a representación rojiblanca se registró durante la Copa del Mundo de Chile 1962. En aquella justa internacional, el equipo tapatío aportó la impresionante cantidad de siete futbolistas al plantel nacional.

Aunque México no logró superar la fase de grupos en ese torneo, la edición dejó un momento imborrable para el deporte nacional. Se consiguió la primera victoria del país en este magno escenario, un contundente 3-1 sobre la escuadra de Checoslovaquia.

En ese histórico plantel destacaron figuras legendarias que forjaron la identidad del club, tales como Guillermo Sepúlveda, Salvador Reyes y Jaime Gómez. Su legado sigue siendo un referente indiscutible para las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos.

No obstante, la historia también demuestra que una mayoría rojiblanca no siempre fue sinónimo de éxito absoluto. En el Mundial de Suecia 1958, compitiendo con seis jugadores del Guadalajara, el equipo mexicano terminó en el último lugar de su grupo.

Una situación con resultados muy similares se vivió años más tarde, durante la Copa del Mundo de Inglaterra 1966. En esa ocasión, la presencia de cinco elementos del Rebaño Sagrado tampoco bastó para que el equipo lograra avanzar a la siguiente ronda.

La era moderna y el tope de los octavos de final

Al analizar la era moderna del futbol, la influencia de Chivas coincidió con la etapa más constante del Tri. Curiosamente, esta también se convirtió en la fase más frustrante para los aficionados: el inquebrantable tope de los octavos de final.

Durante el Mundial de Francia 1998, contando con figuras de la talla de Claudio Suárez y Ramón Ramírez, México mostró un gran nivel y avanzó de ronda. Lamentablemente, el sueño terminó al caer frente a la poderosa selección de Alemania.

La historia de la eliminación en la misma instancia se repitió en el Mundial de Alemania 2006. En aquel equipo brillaban Oswaldo Sánchez, Carlos Salcido, Francisco Rodríguez y Omar Bravo, quienes no pudieron evitar la dolorosa derrota ante Argentina.

El guion fue prácticamente idéntico en Sudáfrica 2010, un torneo donde la base tapatía volvió a ser protagonista. El plantel contaba con Javier Hernández, Adolfo Bautista, Alberto Medina, Luis Ernesto Michel y Jonny Magallón, pero nuevamente Argentina fue el verdugo en octavos.

Estos antecedentes dejan una lectura que resulta contundente para los analistas deportivos. Con el Guadalajara como base principal, el equipo nacional compite al más alto nivel, pero lamentablemente no logra trascender hacia las instancias definitivas.

X/@miseleccionmx

Las ausencias recientes y el reto rumbo al 2026

Un dato que contrasta fuertemente con la tradición ocurrió en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En ambas ediciones, no fue convocado absolutamente ningún jugador de Chivas para disputar el torneo más importante del balompié mundial.

Posteriormente, para la justa de Qatar 2022, el entonces técnico Gerardo Martino decidió llamar únicamente a Alexis Vega y a Roberto Alvarado. Ese resultó ser un torneo para el olvido, pues la escuadra nacional se quedó estancada en la fase de grupos. Hoy, el panorama vuelve a cambiar y la responsabilidad recae en una nueva camada de talentos. El reto rumbo a la Copa del Mundo 2026 es igual de claro y exigente para los dirigidos por el actual cuerpo técnico.

Se espera que esta nueva generación rojiblanca no solo sostenga la histórica tradición de aportar talento al equipo. El verdadero objetivo es que, con su calidad, finalmente ayuden a romper el ansiado y esquivo techo del “quinto partido”.

Para comprender mejor esta dinámica, estos son los puntos clave de la relación entre el club y el combinado nacional:

Chile 1962 mantiene el récord con siete jugadores.

La primera victoria mundialista se logró con esta base.

Entre 1998 y 2010 fueron vitales para los octavos de final.

En 2014 y 2018 se rompió la tradición.

El nuevo proceso confía en cinco piezas clave.

En conclusión, la historia compartida entre ambas instituciones es un ciclo de altas expectativas y realidades complejas. Queda por ver si esta renovada alianza logrará escribir un capítulo de gloria inédito en el próximo certamen internacional.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor



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