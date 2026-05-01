Superar la barrera de los 30 puntos en fase regular ha sido, a lo largo de los torneos cortos, un termómetro del alcance de Chivas en la Liguilla. Cada vez que el Guadalajara ha logrado esa cifra, su camino en la fase final ha estado acompañado de protagonismo, ya sea con recorridos profundos o incluso peleando por el título.

El antecedente se remonta al Invierno 96, cuando con 31 puntos el equipo avanzó hasta los Cuartos de Final. La historia dio un salto importante en el Verano 97, torneo en el que alcanzó 34 unidades y terminó proclamándose campeón. Un año más tarde, en el Invierno 98, repitió los 34 puntos, aunque en esa ocasión se quedó con el subcampeonato.

En el Clausura 2003, con 31 puntos, Chivas volvió a llegar a Cuartos de Final, mientras que en el Clausura 2004, tras sumar 34 unidades, alcanzó la Final y terminó nuevamente como subcampeón. Para 2007, tanto en el Clausura como en el Apertura, el equipo cerró con 31 puntos en ambos torneos y logró instalarse en Semifinales.

El Clausura 2008, con 33 puntos, y el Bicentenario 2010, con 32, finalizaron en Cuartos de Final, mismo resultado que en el Apertura 2011, donde el Guadalajara sumó 30 unidades. Años más tarde, el patrón se repitió con fuerza: en el Clausura 2023, con 34 puntos, el equipo llegó hasta la Final y obtuvo el subcampeonato, mientras que en el Clausura 2024, con 31, alcanzó las Semifinales.

Ahora, en el Clausura 2026, Chivas ha vuelto a superar esa barrera al sumar 34 puntos, colocándose nuevamente entre los contendientes. La incógnita es hasta dónde podrá llegar, en una historia que suele repetirse: cuando el Guadalajara supera los 30 puntos, su participación en la Liguilla casi siempre está ligada a instancias decisivas.

Torneos Cortos donde Chivas hizo más de 30 puntos:

Invierno 96 - 31 puntos - Cuartos de Final

Verano 97 - 34 puntos - Campeón

Invierno 98 - 34 puntos - Subcampeón

Clausura 2003 - 31 puntos - Cuartos de Final

Clausura 2004 - 34 puntos - Subcampeón

Clausura 2007 - 31 puntos - Semifinales

Apertura 2007 - 31 puntos - Semifinales

Clausura 2008 - 33 puntos - Cuartos de Final

Bicentenario 2010 - 32 puntos - Cuartos de Final

Apertura 2011 - 30 puntos - Cuartos de Final

Clausura 2023 - 34 puntos - Subcampeón

Clausura 2024 - 31 puntos - Semifinales

Clausura 2026 - 34 puntos - Por definirse

MF