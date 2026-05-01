Chivas busca tomar ventaja ante Tigres en el primer episodio rumbo al campeonato

Chivas llega a la Liguilla con argumentos sólidos y una cuenta pendiente en Monterrey. Tras firmar una de sus mejores fases regulares en torneos recientes, el equipo de Gabriel Milito buscará cambiar la narrativa frente a Tigres, un rival que históricamente le ha complicado las visitas al Estadio Universitario.

Guadalajara cerró la Fase Regular con un empate sin goles ante Xolos, resultado suficiente para asegurar el subliderato general con 36 puntos. El conjunto rojiblanco no solo destacó por su regularidad, sino también por su contundencia: con 11 victorias, fue el equipo que más partidos ganó a lo largo de las 17 jornadas, consolidando así una campaña que lo coloca como serio contendiente al título.

Del otro lado, Tigres llega con impulso tras golear 5-1 a Mazatlán en el ‘Volcán’, triunfo que le permitió escalar hasta la séptima posición con 25 unidades. El cuadro felino ha hecho de su casa una fortaleza relativa, con ocho partidos disputados, de los cuales ganó cuatro, empató dos y perdió dos.

El antecedente más reciente en el Estadio Universitario no favorece al Rebaño. En ese escenario, Tigres se impuso 4-1 en un duelo que significó una de las derrotas más dolorosas para Chivas bajo el mando de Milito. Por ello, el enfrentamiento adquiere tintes de revancha para los tapatíos, que buscarán dar un golpe de autoridad en territorio complicado.

La historia tampoco juega a favor del Guadalajara. La última victoria rojiblanca ante Tigres en Monterrey se remonta al Clausura 2007, cuando se impuso 1-3 en la ida de los Cuartos de Final, siendo además la única ocasión en la que logró ganar como visitante en fase final ante los felinos.

A pesar de ello, Chivas ha sabido competir en eliminatorias recientes frente a Tigres, logrando tres empates en Liguilla: 1-1 en el Clausura 2011, 2-2 en la Final del Clausura 2017 y 0-0 en la Final del Clausura 2023.

El equipo rojiblanco afrontará el primer juego sin sus cinco elementos llamados a Selección Mexicana, por lo que será una dura prueba para Gabriel Milito y su plantel, ante uno de los equipos más complicados en la historia reciente de los torneos cortos.

MF